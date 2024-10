DMR PM Musik und Gesundheit: Potenziale für Körper, Psyche und Gemeinschaft gezielter fördern und nutzen!

„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ Mit Blick auf diese umfassende Definition der Weltgesundheitsorganisation bot der Deutsche Musikrat in Kooperation mit der Charité Universitätsmedizin am 18. Oktober 2024 in Berlin bei einer Fachtagung seinen Mitgliedern sowie Expert:innen aus dem Kultur- und Gesundheitsbereich und interessierten Gästen eine Plattform für den gemeinsamen Austausch zu den Wirkungszusammenhängen zwischen Musik und Gesundheit.Hierzu, Generalsekretärin des Deutschen Musikrats: „Musik braucht Gesundheit, und Gesundheit braucht Musik! Die vielfältigen Beziehungen zwischen Klang und Wohlbefinden näher zu beleuchten und die großen Potenziale, die hier schlummern, durch passgenaue Maßnahmen gezielter zu nutzen und zu fördern, ist Motivation und Ziel des Deutschen Musikrats. Denn bei der Fachtagung wurde deutlich: Gesundheitsfördernde Resonanzen zwischen Musik und Mensch gibt es in großer Vielfalt und durch die ganze Lebensspanne – schon im Mutterleib und bis hin ins hohe Alter. Ich freue mich, dass wir durch die Fachtagung und die einstimmige Verabschiedung des Abschlusspapiers durch unsere Mitglieder nun eine fundierte, gemeinsame Positionierung des Deutschen Musikrats vorlegen können. Es ist ein wichtiger Meilenstein unseres Dachverbands des Musiklebens in Deutschland, um die Bedeutung von Gesundheitsprävention im Musikbereich zu unterstreichen und Musik als wertvolle Ressource für Prävention und Therapie noch stärker anzuerkennen und zu fördern."Etwa 120 Besucher:innen nahmen an der Fachtagung zu „Musik und Gesundheit“ teil, die von A.C. Coppens moderiert wurde. Nach einer einleitenden Keynote von Prof. Dr. Dirk Mürbe, dem Direktor der Klinik für Audiologie und Phoniatrie der Charité, wurden in drei interdisziplinär besetzten Panels die Bereiche „Gesundheitsförderung durch Musik in der Lebensspanne“, „Musiktherapie“ sowie „Musikphysiologie und Musiker:innen-Gesundheit“ beleuchtet. Eine Ausstellung musiktherapeutischer Instrumente sowie eine Aufführung des „Ensemble inklusiv“ der Berliner Musikschule Fanny Hensel rundeten die Veranstaltung ab. Die Fachtagung wurde live gestreamt, die Aufnahme wird in Kürze auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Musikrats abrufbar sein.Die Resolution „Musik und Gesundheit – Potenziale für Körper, Psyche und Gemeinschaft gezielter fördern und nutzen!“, die bei der Abschlussdiskussion der Fachtagung gemeinsam konkretisiert und im vereinsrechtlichen Teil der DMR Mitgliederversammlung am 19. Oktober 2024 verabschiedet wurde, finden Sie hier