DMR PM Mit Musik Frieden, Vielfalt und Inklusion feiern

Es ist inzwischen ein fester Bestandteil der Feierlichkeiten rund um den Tag der Deutschen Einheit: Am 3. Oktober 2024 lädt die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ zum fünften Mal dazu ein, diesen besonderen Tag durch Singen und Musizieren gemeinsam zu erleben und zu feiern. Um 19 Uhr werden zur Erinnerung an die Friedliche Revolution zeitgleich im ganzen Land zehn allgemein bekannte verbindende Lieder aus verschiedenen Genres angestimmt, auch auf ukrainisch, russisch, arabisch, türkisch und hebräisch. Der Aktionstag steht 2024 unter der Schirmherrschaft der Präsidentin des Bundesrats und Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig.Hierzu, Generalsekretärin des Deutschen Musikrats: „Der Deutsche Musikrat lädt alle herzlich dazu ein, sich auch in diesem Jahr am offenen Singen, Musizieren und Feiern zum Tag der Deutschen Einheit zu beteiligen. Wenn Musik, wie an diesem Aktionstag, Momente der Gemeinschaft initiiert und begleitet, bringt sie verschiedene Generationen, Kulturen und Weltanschauungen miteinander in Kontakt und spendet Freude und Hoffnung: ein großes Geschenk für unsere verletzliche Gesellschaft. Mit Musik als gemeinsamer Sprache stärken wir unseren Zusammenhalt, besinnen uns auf den Wert des Friedens und die Kraft von Vielfalt und Inklusion!“Hierzufür den Trägerkreis der Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“: „Wir hören oft ‚wir können nicht mehr miteinander reden‘. Am Tag der Deutschen Einheit laden wir ein: Lasst uns singen! 35 Jahre nach dem Wunder der Friedlichen Revolution und dem Mauerfall werden wir mit Kerzen in den Händen daran erinnern, dass mutige Menschen im Osten unseres Landes ihre Hoffnung der Angst und Wut trotzend auf die Straße getragen haben und mit dem Ruf ‚keine Gewalt‘ für einen friedlichen Wandel eingestanden sind. Mit Liedern der Dankbarkeit, der Hoffnung und des Friedens aus unterschiedlichen Genres wollen wir an über 250 Orten im Land so gemeinsam unsere Demokratie feiern, unsere kostbaren Freiheiten des Grundgesetzes ehren und ein starkes Zeichen der Zusammengehörigkeit senden mit allen Kulturen und Generationen – ein vieltausendstimmiger Dank- und Hoffnungschor, als Kontrast zu aller Angst und Ausgrenzung, Wut und Gleichgültigkeit.“Für alle, die mitmachen möchten: Die Initiative hat ein Liederheft mit zehn Hoffnungs- und Friedensliedern und weiteres Material wie Playbacks zum Download bereitgestellt. Veranstaltungen können noch bis zum 2. Oktober 2024 auf der Projektseite registriert werden. Mitmachen ist aber auch spontan im eigenen Ort oder von zuhause aus möglich. Die Hauptveranstaltung zum Tag der deutschen Einheit findet 2024 in Schwerin statt und kann über einen Live-Stream mitverfolgt werden. Der Deutsche Musikrat unterstützt als Kooperationspartner die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“.