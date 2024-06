Ausgezeichnete Stipendiaten des Forum Dirigieren

Innerhalb weniger Wochen haben zwei Stipendiaten des Forum Dirigieren prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten: Der Dirigent, Organist und Pianist Aurel Dawidiuk, seit zwei Jahren Stipendiat des Forum Dirigieren, wurde zum ersten „Associate Conductor" des Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam ab der Saison 2024/25 für zwei Jahre ernannt. Dayner Tafur-Díaz, Gewinner des German Conducting Award 2023, wurde mit dem Siemens Conductors Scholarship 2024-2026 der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker ausgezeichnet. Der Deutsche Musikrat gratuliert seinen Stipendiaten zu diesen großen Erfolgen!



„Die Ernennung von Aurel Dawidiuk zum ‚Associate Conductor‘ des Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam und die Vergabe des Siemens Conductors Scholarships an Dayner Tafur-Díaz, zu dem eine projektbasierte Assistenz für Kirill Petrenko sowie für Gastdirigent:innen der Karajan-Akademie und Berliner Philharmoniker gehören, markieren bedeutende Meilensteine in der Entwicklung dieser beiden jungen Dirigenten. Diese Auszeichnungen sind ein Beweis für ihre herausragenden Fähigkeiten und ihr außergewöhnliches Talent. Der Deutsche Musikrat freut sich, beide Künstler bereits seit längerem in der Förderung zu haben und sie auf ihrem musikalischen Weg begleiten zu dürfen. Wir gratulieren beiden herzlich zu der künftigen Förderung durch zwei Orchester der Weltspitze“, sagt Stefan Piendl, Geschäftsführer des Deutschen Musikrates. Die Stelle des „Associate Conductor“ wird mit Aurel Dawidiuk zum ersten Mal besetzt. In Berlin folgt Dayner Tafur-Díaz auf zwei weitere Stipendiaten bzw. Alumni des Forum Dirigieren: Christian Blex und Oscar Jockel. Neben Dayner Tafur-Díaz war in diesem Jahr auch Stipendiat Luka Hauser im Finale des Siemens Conductors Scholarship.



Aurel Dawidiuk wurde 2021 Stipendiat des Forum Dirigieren und hat sich zu einem der herausragendsten und vielseitigsten Musiker seiner Generation entwickelt. Im Rahmen des Förderprogramms des Deutschen Musikrates nahm er u.a. an Kursen und am „Kritischen Orchester“ teil. Seine herausragende Leistung wurde 2023 mit dem Ernst-von-Schuch-Preis gewürdigt. Darüber hinaus ging Dawidiuk beim Deutschen Musikwettbewerb 2022 als erster Preisträger in der Kategorie Orgel seit 2001 hervor. Ein Jahr später veröffentlichte der Organist seine Debüt-CD bei GENUIN: ‚B-A-C-H "Hommage à ...‘ aus der Preisträger:innen-Reihe des Deutschen Musikwettbewerbs, für die er für den OPUS Klassik 2024 nominiert ist.



Der aus Peru stammende Dirigent Dayner Tafur-Díaz ist erster Preisträger des mit 15.000 Euro dotierten German Conducting Award 2023. Der German Conducting Award (ehemals Deutscher Dirigentenpreis) ist ein vom Deutschen Musikrat in Partnerschaft mit der Kölner Philharmonie, der Oper Köln, dem Gürzenich-Orchester Köln und dem WDR Sinfonieorchester ausgetragener internationaler Wettbewerb für junge Dirigent:innen. Seit 2023 ist Tafur-Díaz Stipendiat beim Forum Dirigieren, zuletzt nahm er im April 2024 an einem Dirigierkurs mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz unter der Leitung des Dirigenten und Professors Bruno Weil teil.

