Der Impressionist Max Slevogt und sein Verleger Bruno Cassirer
Neuerscheinung im Deutschen Kunstverlag
In Cassirers Verlag erschien der größte Teil von Slevogts umfangreichen innovativen Illustrationswerken. Der Verleger regte den Künstler immer wieder zu Projekten an und ermöglichte ihm Freiräume für neue Themen und moderne Gestaltungslösungen. Auf der Grundlage der umfassenden erhaltenen Korrespondenz zwischen Slevogt und Cassirer werden zudem zahlreiche neue Erkenntnisse über ihren Erfolg und ihr Netzwerk, über den zeitgeschichtlichen Kontext ihres Wirkens und über das persönliche Verhältnis dieser beiden herausragenden Persönlichkeiten präsentiert.
Berühmte Projekte waren Illustrationen für Faust II, Ali Baba und vierzig Räuber, Der gestiefelte Kater, Rübezahl, Reineke Fuchs, Benvenuto Cellini und zahlreiche weitere.
In der 21. Folge des Podcasts Kunst Museum Konversation spricht der Deutsche Kunstverlag mit der Kuratorin Dr. Karoline Feulner über diese einzigartige Beziehung zwischen Künstler und Verleger. Sie beantwortet Fragen wie: Was zeichnet Slevogts impressionistischen Stil aus? Welche Buchillustrationen veröffentlichte er im Bruno-Cassirer-Verlag? Und was machte das Romanische Café in Berlin so besonders?
Neben dem o.g. Katalog ist auch eine Briefedition entstanden, welche die umfangreich erhaltene Korrespondenz dokumentiert.
Bibliografische Angaben:
Auf zu neuen Werken!
Max Slevogt und sein Verleger Bruno Cassirer
Herausgegeben von: Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE)
Zusammengestellt von: Karoline Feulner
Dezember 2025
240 Seiten, Deutsch
24 × 29 cm
150 Farbabbildungen
Gebunden
ISBN 978-3-422-80346-6
50,00 €
