Der Impressionist Max Slevogt und sein Verleger Bruno Cassirer

Als „König der Illustration“ wird Max Slevogt, der berühmte deutsche Impressionist, von Zeitgenossen gefeiert. Basierend auf der Ausstellung im Landesmuseum Mainz widmet sich das Buch Max Slevogt und sein Verleger Bruno Cassirer erstmals intensiv seiner einzigartigen Zusammenarbeit mit dem einflussreichsten Verleger Berlins der Weimarer Republik, Bruno Cassirer, die diesen Ruf begründete.

In Cassirers Verlag erschien der größte Teil von Slevogts umfangreichen innovativen Illustrationswerken. Der Verleger regte den Künstler immer wieder zu Projekten an und ermöglichte ihm Freiräume für neue Themen und moderne Gestaltungslösungen. Auf der Grundlage der umfassenden erhaltenen Korrespondenz zwischen Slevogt und Cassirer werden zudem zahlreiche neue Erkenntnisse über ihren Erfolg und ihr Netzwerk, über den zeitgeschichtlichen Kontext ihres Wirkens und über das persönliche Verhältnis dieser beiden herausragenden Persönlichkeiten präsentiert.

Berühmte Projekte waren Illustrationen für Faust II, Ali Baba und vierzig Räuber, Der gestiefelte Kater, Rübezahl, Reineke Fuchs, Benvenuto Cellini und zahlreiche weitere.

In der 21. Folge des Podcasts Kunst Museum Konversation spricht der Deutsche Kunstverlag mit der Kuratorin Dr. Karoline Feulner über diese einzigartige Beziehung zwischen Künstler und Verleger. Sie beantwortet Fragen wie: Was zeichnet Slevogts impressionistischen Stil aus? Welche Buchillustrationen veröffentlichte er im Bruno-Cassirer-Verlag? Und was machte das Romanische Café in Berlin so besonders?

Neben dem o.g. Katalog ist auch eine Briefedition entstanden, welche die umfangreich erhaltene Korrespondenz dokumentiert.

Bibliografische Angaben:

Auf zu neuen Werken!
Max Slevogt und sein Verleger Bruno Cassirer

Herausgegeben von: Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE)
Zusammengestellt von: Karoline Feulner

Dezember 2025
240 Seiten, Deutsch
24 × 29 cm
150 Farbabbildungen
Gebunden
ISBN 978-3-422-80346-6
50,00 €

Deutscher Kunstverlag

Der Deutsche Kunstverlag gehört zu den führenden Verlagen im Kunstbuchbereich mit Standorten in Berlin und München. Mit unseren Büchern vermitteln wir fundierte Inhalte zu einem breiten Themenspektrum aus den Bereichen Kunst, Kunstwissenschaft, Architektur, Denkmalpflege, Fotografie, Kunsthandwerk und Design.

Als renommierter Traditionsverlag stehen wir seit 1921 für herausragende inhaltliche sowie gestalterische Qualität und bieten eine beachtliche Vielfalt an Ausstellungs- und Bestandskatalogen, Kunst- und Museumsführern, Bildbänden, kunstwissenschaftlichen Standardwerken, Monografien, Reihen sowie Fachzeitschriften.

