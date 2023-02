Siem gewinnt die Hero Indian Open

Was für ein Comeback von Marcel Siem: Der 42-jährige Routinier gewinnt die Hero Indian Open in Neu-Delhi mit einem Gesamtergebnis von 14 unter Par (69, 70, 67, 68). Für Siem ein sehr emotionaler Triumph, da er zuletzt vor acht Jahren auf der DP World Tour gesiegt hatte. Das starke Ergebnis der Deutschen komplettieren Yannik Paul (-13) und Alexander Knappe (-7) auf den Plätzen zwei und sechs.„Dieser Sieg bedeutet mir unglaublich viel. Vor zwei Jahren war ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch mithalten kann. Ich bin sehr dankbar, dass meine Familie und meine Sponsoren immer zu mir gehalten haben und hoffe, dass jetzt noch weitere Erfolge kommen“, sagte ein überglücklicher Marcel Siem nach seinem Sieg in Indien. Der Düsseldorfer hatte in den vergangenen Jahren einige Täler durchschritten. Technik-Umstellungen, Verletzungen – schließlich verlor er sogar seine Tour-Karte. Doch Siem gab nicht auf und kämpfte sich über die Q-School zurück auf die DP World Tour. Mit dem Hashtag #mywayback kennzeichnete er in den sozialen Medien seine Mission. Ein Weg, der mit dem Sieg in Indien noch lange nicht beendet sein soll.Als Führender war Golf Team Germany-Spieler Yannik Paul in den Finaltag der Indian Open gegangen. Der 28-jährige Mannheimer lieferte sich mit Siem ein faires, spannendes und rein deutsches Duell um den Sieg. Auf dem 18. Grün hatte Paul aus drei Metern die Chance gleichzuziehen und ein Stechen zu erzwingen, doch auch auf dem letzten Loch wollte der Putt nicht fallen. Paul belegte mit -13 Platz zwei, einen Schlag vor dem Niederländer Joost Luiten. „Natürlich hätte ich auch gerne gewonnen, aber es sind einfach zu wenige Putts gefallen. Die Runde mit Marcel war super, wir verstehen uns gut. Glückwunsch an ihn. Er hat wirklich sehr gut gespielt und am Ende auch verdient gewonnen“, so Paul, der nach diesem erneut großartigen Ergebnis in Europas Ryder-Cup-Ranking nun auf Rang drei steht – hinter Rory Mcllroy und Jon Rahm.Der dritte Deutsche, der im DLF Golf and Country Club in Neu-Delhi in den Top Ten landete, war Alexander Knappe. Drei Tage vor seinem 34. Geburtstag stellte der Paderborner erneut seine Top-Form unter Beweis und verbesserte sich im Finish mit einer starken 66 – inklusive zwei Eagles – auf Gesamtplatz sechs. Und auch Nick Bachem kann zufrieden sein mit seinem Abschneiden in Indien: Der Nationalspieler aus Köln absolvierte die vier Runden mit 71, 73, 73 und 70 Schlägen (-1) und sicherte sich mit Platz 23 das bislang beste Ergebnis in seiner Rookie-Saison auf der DP World Tour.Marcus Neumann, Vorstand Sport im Deutschen Golf Verband, feierte die starke Performance und gratulierte den Athleten: „Sieg, Platz zwei und Platz sechs in einem Turnier auf der DP World Tour – Golf-Deutschland freut sich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass schon einmal zwei Deutsche auf diesem Level miteinander um den Sieg gerungen haben. Indien ist mit seinen Rahmenbedingungen für Europäer an sich schon eine Herausforderung. Die Jungs sind echt tough und offensichtlich topfit.“Weitere Informationen finden Sie auf www.golf.de