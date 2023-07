Doppelsieg bei Vagliano Trophy in Schottland

Kontinentaleuropa hat die Titel der Mädchen und der Frauen im internationalen Vergleich der traditionsreichen Vagliano Trophy gegen Großbritannien und Irland verteidigt. Vier deutsche Spielerinnen, darunter drei des Junior Team Germany, waren bei diesen Turnieren auf dem natürlichen Links Course von Royal Dornoch im Norden Schottlands dabei. Maßgeblich am 13,5:10,5-Erfolg bei den Damen waren Helen Briem (Stuttgarter GC Solitude) und Chiara Horder (GC München Valley) beteiligt, bei den Mädchen trugen Antonia Steiner (GC Hubbelrath) und Sofia Maier-Borst (GC St. Leon-Rot) zum Erfolg Kontinentaleuropas bei. Dabei kam es gerade bei dieser Begegnung, die 9:9 endete, auf jeden einzelnen Punkt an – bei Gleichstand darf der Titelverteidiger Titel und Pokal behalten.