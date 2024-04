Weltamateurfunktag: Ein Jahrhundert der Verbindungen

Am 18. April feiern Freunde des Amateurfunks den World Amateur Radio Day (WARD). Er erinnert an die Gründung des internationalen Amateurfunkverbandes „Amateur Radio Union (IARU)“. Zahlreiche Veranstaltungen weltweit werden anlässlich des Jubiläumstages organisiert – darunter viele in Deutschland.Am Weltamateurfunktag sind alle Funkamateure eingeladen, durch ihr Tun der Öffentlichkeit den Wert des Amateurfunks und insbesondere den Aspekt der Völkerverständigung zu vermitteln – unter dem Hashtag #WorldAmateurRadioDay sind die Aktivitäten auf den gängigen Social-Media-Plattformen wie X und Facebook zu finden.Weitere Informationen zum Weltamateurfunktag finden sich unter http://www.arrl.org/... sowie https://www.iaru.org/... Die IARU wurde am 18. April 1925 in Paris gegründet und wird 2025 ihr hundertjähriges Bestehen feiern. Der Mitbegründer der American Radio Relay League (ARRL), Hiram Percy Maxim, war der erste Präsident der Organisation.