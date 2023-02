Wechsel in der DARC-Geschäftsführung

Vorstand übernimmt Vereinsführung

Jens Hergert, Geschäftsführer des Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) e.V., hat den Verein Anfang Februar 2023 auf eigenen Wunsch verlassen. Nach 15 erfolgreichen Jahren will Hergert sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Um einen reibungslosen Übergang zu gestalten, wird der DARC-Vorstand nun bis auf Weiteres die Geschäftsführung des Vereins und dessen Gesellschaften allein übernehmen.



„Jens Hergert hat in den vergangenen Jahren mit großer Einsatzbereitschaft und taktischem Geschick den DARC mit seinen Gesellschaften vorangebracht und so manche schwierige Situation hervorragend gemeistert. Sein Ausscheiden aus unserem Verband bedauere ich sehr, besonders auch für die vielen ehrenamtlichen Funktionäre im Verein“, sagt Christian Entsfellner, Vorsitzender des DARC e.V.



Wir danken Jens Hergert für seine Arbeit und sein Engagement für den DARC e.V. und wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute.