Was macht eine technische Redaktion?

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Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. Lindenallee 4 34225 Baunatal, Deutschland http://www.darc.de
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Elf Mädchen entdecken am Girls’Day den Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) e. V.

(lifePR) (Baunatal, )
Alljährlich lockt der Girls‘Day Mädchen in Unternehmen und Organisationen, um Berufe kennenzulernen, in denen Frauen eher unterpräsentiert sind. So konnten am 23. April elf Mädchen Einblicke in die Arbeit des Deutschen Amateur Radio-Clubs (DARC) e.V. gewinnen. Der Bundesverband der Funkamateure ließ sie in seiner Geschäftsstelle in Baunatal in die Arbeitswelt des Vereins schnuppern.

Zum Programm gehörten neben einer Besichtigung der Gebäude und einer Vorstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders die Entstehung der Mitgliederzeitschrift „CQ DL“. Das Highlight bildete dabei die Erstellung eines eigenen Artikels in Kleingruppen. Die Arbeit stieß bei den Mädchen auf große Begeisterung: „Ich wünschte, wir könnten jeden Tag hier sein!“, beschreibt GirlsDay-Teilnehmerin Nele ihre Erfahrung.

Für DARC-Pressesprecherin Stephanie C. Heine ist der Girls‘Day ein wichtiger Punkt im Jahresprogramm der Funkamateure: „Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass die verschiedenen Berufsfelder unseres Vereins jenseits von Geschlechterklischees auf Interesse stoßen. Der Amateurfunk ist beileibe keine reine Männerwelt.“

Kontakt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im DARC e. V.
Stephanie C. Heine und Heiko Schimmelpfeng, Lindenallee 4, 34225 Baunatal, Tel.: 0561 94988-0, E-Mail bitte an pressestelle@darc.de

Als größter Verband von Funkamateuren in Deutschland hat der DARC e.V. über 30.000 Mitglieder. Damit ist er der drittgrößte Amateurfunkverband weltweit. Der DARC vertritt die Interessen der Funkamateure bundesweit und engagiert sich bei der Förderung des Amateurfunks auf allen Ebenen – auch international als Mitglied der International Amateur Radio Union (IARU). Informationen zum DARC finden Sie im Internet unter www.darc.de.

Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.

Als größter Verband von Funkamateuren in Deutschland hat der DARC e.V. über 30.000 Mitglieder. Damit ist er der drittgrößte Amateurfunkverband weltweit. Er vertritt die Interessen der Funkamateure bundesweit und engagiert sich bei der Förderung des Amateurfunks auf allen Ebenen – auch international als Mitglied der International Amateur Radio Union (IARU). Informationen zum DARC finden Sie im Internet unter www.darc.de.

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