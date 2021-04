Von zu Hause um die ganze Welt

Eigentlich sollte im Frühjahr der FUNK.TAG in den Messehallen Kassel stattfinden. Die Veranstaltung ist ein Treffpunkt für Technik-Fans und Elektronikbegeisterte aus dem ganzen Bundesgebiet. Damit die Besucher nicht gänzlich auf ihr Messe-Feeling verzichten müssen, hat der DARC eine Alternative organisiert. Am 18. April holen die Funkamateure ihre Erlebnismesse als Contest (Funkwettbewerb) auf den Frequenzen nach – der FUNK.TAG geht on air! Durch diese und andere Aktionen haben Funkamateure die Möglichkeit, sich weiterhin zu treffen.Parallel dazu findet am 18. April der Weltamateurfunktag statt, an dem Funkamateure auf der ganzen Welt Betrieb machen und den Amateurfunkdienst herausstellen. In diesem Jahr trägt dieser den aktuellen Titel „Amateur Radio: Home but Never Alone“ (übersetzt: Zuhause, aber niemals allein). Ein Motto, das auch auf den FUNK.TAG on the air zutrifft. „Dem DARC ist es wichtig, das Vereinsleben trotz Kontaktbeschränkungen und Veranstaltungsabsagen aufrechtzuerhalten“, erklärt Paul Schimanski vom Organisationsteam und ergänzt: „Auch wenn die Funkamateure momentan zu Hause bleiben müssen, sind sie weiterhin miteinander in Kontakt und können ihr Hobby ausüben – ohne Ansteckungsgefahr. Diese Aktivitäten möchten wir unter anderem mit dem FUNK.TAG on the air fördern.“Der Amateurfunk ist ein äußerst vielseitiges Hobby. Für die einen steht die grenzenlose Kommunikation über Funk im Vordergrund, die anderen interessieren sich mehr für den Selbstbau technischer Geräte oder sind fasziniert von wissenschaftlichen Experimenten. Aber der Amateurfunk bietet auch viele Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen und an Wettbewerben teilzunehmen.Einen DARC-Ortsverband in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.darc.de/home#c153658