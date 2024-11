VDE und DARC verleihen MINT-Stern 2024

Mit zwei Festveranstaltungen am 14. und 15. November haben der Deutsche Amateur-Radio Club e.V. (DARC) und der Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik e.V. (VDE) die Grundschule Sonnenschule Taunusstein und die Internatsschule Steinmühle in Marburg mit dem MINT-Stern 2024 ausgezeichnet.



Der Wettbewerb würdigt und fördert hervorragendes und nachhaltiges Engagement im Bereich der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT). Bewerben konnten sich einzelne Lehrkräfte sowie Teams hessischer Schulen. „Mit einem MINT-Stern prämieren wir Projekte und Formate mit besonderer Strahlkraft, Kontinuität und Einfallreichtum“, so Dr. Kevin Rick, Leiter des VDE Südwest. „Es geht um MINT-Unterricht, der zu Sternstunden für die Schülerinnen und Schüler wird!“



Den mit insgesamt 3.000 € dotierten Preis des unter der Schirmherrschaft des hessischen Kultusministers Armin Schwarz stehenden Wettbewerbs teilt sich die Internatsschule Steinmühle mit der Grundschule Sonnenschule Taunusstein.



Beim Siegerprojekt der Marburger Internatsschule Steinmühle, der „Wasseranalyse 2.0“, zeigte sich die Jury insbesondere vom Ineinandergreifen der am Projekt beteiligten Disziplinen von der Ökologie über die Programmierung bis zum Modellbau beeindruckt. „Die von den Schülern selbstentwickelte und gebaute schwimmende Messplattform ist ein Paradebeispiel für die Berücksichtigung verschiedenster Blickwinkel, um gemeinsam eine Problemlösung zu erarbeiten“, erläutert DARC-Pressesprecherin Stephanie C. Heine die Entscheidung der Jury.



Beim Projekt der Sonnenschule Taunusstein überzeugte die Jury insbesondere die interdisziplinäre und niedrigschwellige Herangehensweise. Das Spiralcurriculum für Erstklässler führt Schulanfänger an das Programmieren und die Robotik heran. „Der spielerische Umgang mit den Zukunftsthemen Coding und Robotik und deren Integration in fast alle Schulfächer haben uns begeistert“, so Stephanie C. Heine.



Die auszeichnenden Organisationen



Der VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) ist eine der größten Technologie-Organisationen Europas. Sie steht seit mehr als 125 Jahren für Innovation und technologischen Fortschritt. Als einzige Organisation weltweit vereint der VDE dabei Wissenschaft, Standardisierung, Prüfung, Zertifizierung und Anwendungsberatung unter einem Dach. Das VDE Zeichen gilt seit mehr als 100 Jahren als Synonym für höchste Sicherheitsstandards und Verbraucherschutz.



Der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) e.V. vertritt die Interessen der Funkamateure bundesweit und darüber hinaus – in Europa sowie international als Mitglied der International Amateur Radio Union (IARU). Zu seinen Aufgaben zählt vorrangig die Förderung der technisch-wissenschaftlichen Aktivitäten seiner in rund 1.000 Ortsverbänden organisierten 30.000 Mitglieder. Damit ist der DARC der größte Amateurfunkverband Europas und der drittgrößte weltweit.

