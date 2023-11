Unerschütterliches und großzügiges Engagement

DARC-Ehrenmitgliedschaft für Prof. Dr. Ulrich L. Rohde

Der Deutsche Amateur-Radio-Club e.V. (DARC) hat ein neues Ehrenmitglied: Am 19. Oktober 2023 wurde die Auszeichnung an Prof. Dr. Ulrich L. Rohde feierlich verliehen. Bei der Feierstunde in den Räumen der Firma Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, München, würdigte der DARC-Vorsitzende Christian Entsfellner vor zahlreichen Gästen das unerschütterliche, außergewöhnliche und großzügige Engagement von Prof. Rohde.



Die Ehrenmitgliedschaft ist die höchste Auszeichnung des DARC e.V., und entsprechend selten wird sie verliehen.



In seinen Dankesworten hob Prof. Schwarz den Beitrag des Amateurfunks zur Aus- und Weiterbildung technisch interessierter Menschen hervor. Der Amateurfunk könne für viele Unternehmen ein wichtiger Faktor bei der Gewinnung von Nachwuchskräften sein. Als Beispiel nannte er die im Unternehmen Rohde & Schwarz aktive Amateurfunk-Betriebssportgruppe. Sie ermögliche es, Mitarbeitern, Auszubildenden und Interessenten von außerhalb, sich mit Funktechnologie zu befassen und sich auf diese Weise auszutauschen und weiterzubilden.



Umrahmt wurde die feierliche Veranstaltung von einer Reihe von Fachvorträgen. Prof. Dr. Matthias Jung, Leiter des DARC-Referates Ausbildung, Jugendarbeit und Weiterbildung (AJW) sprach zum Thema „Amateurfunk im Wandel – Ausbildung und Einstieg“. Dr. Robert Westphal erläuterte die Möglichkeiten zur Detektion verschollener Flugzeuge mittels „Geocachings“ in der Ionosphäre. Durch den Abend führte Christian Obersteiner, Spartenleiter der Betriebssportgruppe Funk am Münchner Standort von Rohde & Schwarz.