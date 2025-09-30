Türen auf mit der Maus 2025
„SpielZeit“ mit den Funkamateuren
In diesem Jahr lautet das Motto „SpielZeit“. Die Funkamateure haben sich hierzu spannende Programme mit kleinen Mitmachaktionen und kindgerechten Erklärungen ausgedacht, mit denen sich die jungen Besucherinnen und Besucher spielerisch dem Thema Amateurfunk nähern können. Da geht es um Fragen wie
- Wie kann man mit Funktechnik weltweit Menschen erreichen?
- Welche Geräte braucht man dafür?
- Wie hört es sich an, wenn Maus oder Elefant über Funk grüßen?
Passend dazu wurden die Funk-Sonderrufzeichen DL25MAUS, DL25ENTE und DL5ELEFANT aktiviert.
Die beteiligten Amateurfunkstationen des DARC e. V. und alle übrigen Programmpunkte des Maustages finden sich auf der Website des WDR:
https://www.wdrmaus.de/...