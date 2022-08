Tausende feierten mit Matthias Maurer Welcome-Back-Party

„Im Weltall wird einem klar, dass wir Menschen Astronauten auf dem zerbrechlichen Rauschiff Erde sind, die unbedingt geschützt werden muss!“, mit diesem dramatischen Appell äußerte sich Matthias Maurer in einem Exklusiv-Interview mit Radio-DARC-Mitarbeiter Dieter Lorig. Unser Planet sei eine Perle und zugleich Oase im Weltall, dessen Probleme nur durch eine friedliche Kooperation auf Dauer gemeistert werden könnten.Maurer wird künftig am Aufbau einer Mondtrainingsanlage im Kölner Astronauten-Zentrum arbeiten. „Dort werden Astronauten trainieren, wie wir in der Zukunft auf dem Mond forschen und diesen erkunden können“, bestätigte er. Der 51-jährige Astronaut und promovierte Werkstoffwissenschaftler hofft, dass er in einigen Jahren erneut in den Weltraum starten kann: „Vielleicht geht es dann für mich Richtung Mond oder sogar direkt auf den Erdtrabanten?“ Im Interview schwärmte Maurer auch von den vielen Höhepunkte seiner Mission Cosmic kiss: „Super-Highlights waren für mich die imposanten Phasen des Starts und der Landung, aber auch der erste Blick von der ISS auf die Erde, der mir im Rückblick immer noch ein Gänsehautfeeling beschert“, berichtet Maurer. Zudem sei der Weltraumspaziergang ein besonders beeindruckendes Erlebnis für ihn gewesen.Während seine Mission im Weltraum, die 177 Tage dauerte, knüpfte ESA-Astronaut Maurer bei seinen Überflügen zehn Funkkontakte mit Schulen und Weiterbildungsstätten in Deutschland unter Nutzung von Amateurfunk. Maurer besitzt ein Amateurfunk-Zeugnis mit dem Rufzeichen KI5KFH. Ein besonderes Erlebnis war für den Raumfahrer der Funkkontakt mit dem Johannes-Kepler-Gymnasium im saarländischen Lebach. „An Bord der ISS 400 Kilometer über meiner saarländischen Heimat konnte ich die Begeisterung der Kids durch den Lautsprecher des Funkgerätes spüren“, so Maurer.Das Projekt ARISS (Amateurfunk auf der Internationalen Raumstation ISS) ermöglicht Schülerinnen und Schülern in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und dem Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) e.V. Funkkontakte mittels Amateurfunk zu den Astronauten in der Raumstation. Informationen zu ARISS finden Interessierte unter: https://www.ariss.org/ . Das komplette Interview mit Matthias Maurer sendet Radio DARC in einer der nächsten Sendungen sonntags ab 11 Uhr.