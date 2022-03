Neuer Funk-Rekord im DARC

Jedes Jahr findet im DARC e.V. die sogenannte Clubmeisterschaft statt – ein bundesweiter Wettstreit zwischen den ca. 1.000 lokal organisierten Ortsverbänden. Nun steht der Sieger für 2021 fest. Der Ortsverband Vaterstetten aus Bayern hat mit der erreichten Punktzahl aber nicht nur die Clubmeisterschaft für sich entschieden, sondern auch die bisherige Bestmarke von 11.867 Punkten geknackt. „Mit unserer diesjährigen Punktezahl haben wir den bisherigen Rekord um 13 % überboten. Es war eine Gemeinschaftsleistung: Rund ein Drittel aller OV-Mitglieder hat aktiv zu unserem Erfolg beigetragen“, freut sich der Contest-Verantwortliche Rudolf Schwenger. Auch der Vaterstettener Bürgermeister Leonhard Spitzauer gratulierte den Funkamateuren und lobte deren Leistung: „Ich bin beeindruckt von der Vielfalt der Talente und dem hohen Engagement in Vaterstetten.“Da die wettbewerbsbedingten Aktivitäten der Clubmeisterschaft häufig mit persönlichen Treffen und Funkbetrieb außer Haus verbunden sind, konnte diese in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Weise stattfinden. Daher haben die Organisatoren das Prozedere an die Bedingungen angepasst und ermöglichten über die Teilnahme an mehreren einzelnen Funkwettbewerben von Ostern bis Dezember eine Wertung für die Clubmeisterschaft. Die Mitglieder der Ortsverbände konnten sich über Funk verabreden und so ihre Teilnahme planen und ausführen.Der Amateurfunk ist ein äußerst vielseitiges Hobby. Für die einen steht die grenzenlose Kommunikation über Funk im Vordergrund, die anderen interessieren sich mehr für den Selbstbau technischer Geräte oder sind fasziniert von wissenschaftlichen Experimenten. Aber der Amateurfunk bietet auch viele Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen und an Wettbewerben teilzunehmen. Bei speziellen Funkwettbewerben (Conteste), Amateurfunkpeilen (ARDF) und Schnelltelegrafie (High Speed Telegraphy, HST) zählt Geschwindigkeit, Präzision, körperliche Fitness und ein hervorragendes Verständnis für die sportliche Welt der Amateurfunkwellen.Einen DARC-Ortsverband in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.darc.de/home#c153658