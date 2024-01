Mehr Prüfungen, mehr Rufzeichenzuteilungen

Über die Hälfte der von der Bundesnetzagentur registrierten Funkamateure ist im Deutschen Amateur-Radio Club e.V. (DARC e.V.) organisiert: Zum 31.12.2023 zählte der Verband 31.656 Mitglieder. Die von der Bundesnetzagentur erfassten Funkamateure teilen sich derzeit noch in zwei Klassen auf: Auf die höchste Klasse A entfallen 52.058 und auf die Klasse E 8.678 Zulassungen. Mit der Einführung der neuen Klasse N wird sich dieses Gefüge in den kommenden Jahren ändern.Neuerlich gestiegen ist die Zahl der Teilnehmer an Amateurfunkprüfungen, von ca. 1400 im Jahr 2022 auf rund 1600 im vergangenen Jahr. Auch die Rufzeichenzuteilung entwickelt sich gut: 2023 belief sich die Zahl der Zuteilungen für Clubstationen, Relais bzw. Baken, Sonderzuteilungen und Ausbildungsrufzeichen auf 9.100. Mit 4.813 sind mehr als die Hälfte von ihnen Ausbildungsrufzeichen. Mit ihnen können am Amateurfunk Interessierte bereits während ihrer Ausbildung unter Anleitung am Funkverkehr teilnehmen.Mehr Informationen zum Thema Amateurfunk gibt es unter https://www.bundesnetzagentur.de