Mädchen und Technik - Das geht prima!

Am 28. April erleben vier Mädchen Faszination Amateurfunk hautnah

Der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) e.V. – Bundesverband für Amateurfunk in Deutschland – mit Sitz in Baunatal öffnet seine Türen für vier Mädchen, die an diesem Tag nicht nur Einblicke in den Amateurfunk erhalten (Funkbetrieb und Bastelprojekt mit dem Lötkolben), sondern auch den Beruf der Ingenieurin kennenlernen können. Obwohl Frauen in der DARC-Geschäftsstelle und im Verlag gut vertreten sind, handelt es sich beim Amateurfunk um eine Männerdomäne.



Am Donnerstag, dem 28. April, öffnet der DARC e. V. zum bundesweiten Girls’Day seine Pforten für vier Mädchen aus Kassel, Bad Emstal und Naumburg. Ziel dieses Aktionstages ist es, Mädchen ab der fünften Klasse mädchenuntypische, insbesondere technische und handwerkliche, Berufsbilder näherzubringen.



Unter dem Motto: „Von der Funkamateurin zur Ingenieurin“ verbringen die Schülerinnen einen Tag im Amateurfunkzentrum Baunatal und erleben die Faszination Amateurfunk hautnah. Selbstverständlich gibt es auch Einblicke in die Berufe des Technischen Redakteurs, des Ingenieurs und anderer technischer Berufsfelder.



Überwiegend junge Männer kommen als Funkamateure intensiv in Kontakt mit dieser Art der Nachrichtenübermittlung, wodurch ihr technisches Interesse geweckt und gefördert wird. Industrie und Forschung schätzen diesen qualifizierten Nachwuchs sehr. Das Ziel des DARC e. V. ist es, vermehrt junge Mädchen und Frauen an dieses faszinierende Hobby heranzuführen und ihnen die Chance zu bieten, sich bei ihrer späteren Berufswahl für einen technischen Beruf zu entscheiden und sich von der Masse der Bewerber abzuheben.