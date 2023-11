Kooperation zwischen VDE und DARC

Bildungs- und Informationsveranstaltungen

Am 18. und 19. November hält der Deutsche Amateur-Radio-Club e.V. (DARC) seine Mitgliederversammlung in Baunatal ab. Im Rahmen dieser Versammlung wird der Bundesverband für Amateurfunk ameine Kooperation mit dem Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) e. V. besiegeln. Dr. Martin Hieber, CTO des VDE, und der DARC-Vorsitzende Christian Entsfellner unterzeichnen die Vereinbarung im Beisein der Mitglieder.Zu dieser Veranstaltung laden wir Sie sehr herzlich ein und bitten um Berichterstattung. Die Kooperationsunterzeichnung findet statt imAuf Basis eines MoU (Memorandum of Understanding) bekräftigen der VDE und der DARC, in den Themenfeldern Wissenschaft, Forschung, Bildung und Wissensaustausch zusammenzuarbeiten. Auf dem Themenfeld Amateurfunk und Informationstechnik soll unter anderem in folgenden Bereichen kooperiert werden:Der(Deutscher Amateur-Radio-Club) e.V. vertritt die Interessen der Funkamateure bundesweit und engagiert sich bei der Förderung des Amateurfunks auf allen Ebenen – auch international als Mitglied der International Amateur Radio Union (IARU). Mit seinen über 30.000 Mitgliedern ist er der größte Amateurfunkverband in Deutschland und Europa. Über die Hälfte der deutschen Funkamateure ist im Verein organisiert. Zu den zentralen Aufgaben des DARC, neben der Mitgliederbetreuung und der Öffentlichkeitsarbeit, zählt die Sicherstellung der Mitbenutzung von Frequenzbändern für den Amateurfunkdienst.Der(Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) ist eine der größten Technologie-Organisationen Europas. Sie steht seit mehr als 125 Jahren für Innovation und technologischen Fortschritt. Als einzige Organisation weltweit vereint der VDE dabei Wissenschaft, Standardisierung, Prüfung, Zertifizierung und Anwendungsberatung unter einem Dach. Das VDE Zeichen gilt seit mehr als 100 Jahren als Synonym für höchste Sicherheitsstandards und Verbraucherschutz.