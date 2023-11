Kooperation zwischen VDE und DARC besiegelt

Schwerpunkt insbesondere bei Förderung des Techniknachwuchses

Mit einem Memorandum of Understanding (MoU) haben der VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. und der Deutsche Amateur-Radio-Club e. V. (DARC) eine breit aufgestellte Zusammenarbeit besiegelt. Im Rahmen der Mitgliederversammlung des DARC am 18. November in Baunatal unterzeichneten Dr. Martin Hieber, Chief Technology Officer (CTO) des VDE, und der DARC-Vorsitzende Christian Entsfellner die Kooperationsvereinbarung.



Sie sieht eine Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Bildung und Wissensaustausch vor. So sind beispielsweise in den Bereichen Amateurfunk und Informationstechnik gemeinsame Bildungs- und Informations-veranstaltungen, Seminare, Symposien und Workshops sowie Netzwerk-Events vorgesehen. Ein besonderes Augenmerk gilt der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.



Dr. Martin Hieber fasste die Motivation für die Zusammenarbeit beider Verbände in einem Satz zusammen: „Uns verbindet die Begeisterung für Technik – da ist Passion im Spiel.“ Es gelte insbesondere im Nachwuchsbereich, diese Begeisterung zu entfachen und aufrechtzuerhalten. Gemeinsam könne man einen Beitrag leisten, um das Defizit von jährlich 15.000 fehlenden Nachwuchskräften allein im Bereich des Elektroingenieurswesens zu mildern.



Der DARC-Vorsitzende Christian Entsfellner zeigte sich begeistert vom weit über 100 Jahre währenden Engagement des VDE für technische Sicherheit und Verbraucherschutz. Er betonte das große Potenzial der Zusammenarbeit: „Als Interessenvertretung der Funkamateure in Deutschland verbinden wir die hohe technische Kompetenz unserer Mitglieder mit Leidenschaft und Wissbegier. Wir freuen uns darauf, unsere Kompetenzen insbesondere für die Nachwuchsförderung zu bündeln.“



Die beteiligten Verbände



Der DARC (Deutscher Amateur-Radio-Club) e.V. vertritt die Interessen der Funkamateure bundesweit und engagiert sich bei der Förderung des Amateurfunks auf allen Ebenen – auch international als Mitglied der International Amateur Radio Union (IARU). Mit seinen über 30.000 Mitgliedern ist er der größte Amateurfunkverband in Deutschland und Europa. Über die Hälfte der deutschen Funkamateure ist im Verein organisiert. Zu den zentralen Aufgaben des DARC, neben der Mitgliederbetreuung und der Öffentlichkeitsarbeit, zählt die Sicherstellung der Mitbenutzung von Frequenzbändern für den Amateurfunkdienst.



Der VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) ist eine der größten Technologie-Organisationen Europas. Sie steht seit mehr als 125 Jahren für Innovation und technologischen Fortschritt. Als einzige Organisation weltweit vereint der VDE dabei Wissenschaft, Standardisierung, Prüfung, Zertifizierung und Anwendungs-beratung unter einem Dach. Das VDE-Zeichen gilt seit mehr als 100 Jahren als Synonym für höchste Sicherheitsstandards und Verbraucherschutz in der Elektrotechnik.