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Klassenzimmer im Weltraum

Bewerbungsphase für ISS-Schulfunkkontakte gestartet

(lifePR) (Baunatal, )
Die direkte Kommunikation mit der Crew der Internationalen Raumstation (ISS) stellt eine der eindrucksvollsten Erfahrungen dar, um junge Menschen für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Um dieses Erlebnis in die Klassenzimmer zu bringen, hat das Programm ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) das Bewerbungsfenster für das kommende Jahr geöffnet.

„Ich erinnere mich noch gut an meine Schulzeit, die mein Interesse an Technik geweckt hat. Schülerinnen und Schüler entwickeln in der Schule neue Perspektiven und gestalten die Public Science“, beschreibt Christian Entsfellner, Vorsitzender des DARC e. V., seine persönlichen Erfahrungen. „Der DARC unterstützt Schulen gerne bei diesen Projekten und eröffnet damit wunderbare Möglichkeiten für neue Entdeckungen.“

Schulen, Bildungseinrichtungen und Jugendorganisationen unter anderem in Europa aus sind eingeladen, ihre Bewerbungen einzureichen. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass der Funkkontakt in ein pädagogisches Begleitprojekt eingebunden wird, das sich mit Raumfahrt, MINT-Fächern oder Funktechnik befasst.

Die wichtigsten Fakten zum Bewerbungsverfahren:

Der Bewerbungszeitraum geht bis zum 23. Oktober 2026.

Die Auswahl der Projekte erfolgt im Dezember 2026.

Die Funkkontakte werden von Juli bis Dezember 2027 stattfinden.

ARISS empfiehlt ausdrücklich eine frühzeitige Einreichung der Projektunterlagen.

Unterstützung durch lokale Funkamateure

Für die technische Umsetzung des Funkkontakts mit der Raumstation arbeiten die ausgewählten Schulen eng mit lokalen Funkamateuren zusammen. Einrichtungen, die noch keinen Kontakt zu lokalen Fachleuten haben, erhalten durch den DARC e. V. auf Anfrage Unterstützung bei der Vermittlung entsprechender Ansprechpartner in ihrer Region.

Detaillierte Informationen zu den Teilnahmebedingungen, dem Ablauf sowie das Online-Bewerbungsformular stehen auf der Website von ARISS Europa zur Verfügung:

www.ariss-eu.org/index.php/school-contacts/announcement

Foto: © ARISS

 

 

Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.

Als größter Verband von Funkamateuren in Deutschland hat der DARC e.V. über 30.000 Mitglieder. Damit ist er der drittgrößte Amateurfunkverband weltweit. Er vertritt die Interessen der Funkamateure bundesweit und engagiert sich bei der Förderung des Amateurfunks auf allen Ebenen – auch international als Mitglied der International Amateur Radio Union (IARU). Informationen zum DARC finden Sie im Internet unter www.darc.de.

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