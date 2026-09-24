Klassenzimmer im Weltraum

„Ich erinnere mich noch gut an meine Schulzeit, die mein Interesse an Technik geweckt hat. Schülerinnen und Schüler entwickeln in der Schule neue Perspektiven und gestalten die Public Science“, beschreibt Christian Entsfellner, Vorsitzender des DARC e. V., seine persönlichen Erfahrungen. „Der DARC unterstützt Schulen gerne bei diesen Projekten und eröffnet damit wunderbare Möglichkeiten für neue Entdeckungen.“Schulen, Bildungseinrichtungen und Jugendorganisationen unter anderem in Europa aus sind eingeladen, ihre Bewerbungen einzureichen. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass der Funkkontakt in ein pädagogisches Begleitprojekt eingebunden wird, das sich mit Raumfahrt, MINT-Fächern oder Funktechnik befasst.Die wichtigsten Fakten zum Bewerbungsverfahren:Der Bewerbungszeitraum geht bis zum 23. Oktober 2026.Die Auswahl der Projekte erfolgt im Dezember 2026.Die Funkkontakte werden von Juli bis Dezember 2027 stattfinden.ARISS empfiehlt ausdrücklich eine frühzeitige Einreichung der Projektunterlagen.Für die technische Umsetzung des Funkkontakts mit der Raumstation arbeiten die ausgewählten Schulen eng mit lokalen Funkamateuren zusammen. Einrichtungen, die noch keinen Kontakt zu lokalen Fachleuten haben, erhalten durch den DARC e. V. auf Anfrage Unterstützung bei der Vermittlung entsprechender Ansprechpartner in ihrer Region.Detaillierte Informationen zu den Teilnahmebedingungen, dem Ablauf sowie das Online-Bewerbungsformular stehen auf der Website von ARISS Europa zur Verfügung: