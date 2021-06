HAM RADIO World startet morgen

Am Freitag, dem 25. Juni, um 15 Uhr öffnet die HAM RADIO World ihre virtuellen Pforten und empfängt die Besucher mit einer Erlebnismesse der ganz besonderen Art. Drei Tage volles Vortragsprogramm und eine maßstabsgerecht nachgebaute 2D-Messewelt versprechen ein abwechslungsreiches und interessantes Wochenende. Vorträge, Interviews und Talkrunden anhören, mit Ausstellern sprechen, andere Besucher treffen und auf dem Campingplatz zusammensitzen – all das ist möglich in der HAM RADIO World.Der Start der Stratosphärenballons, der live in das Foyer übertragen wird, ist nur einer von zahlreichen Live-Programmpunkten. Funkamateure aus aller Welt treffen sich am letzten Juniwochenende im Internet, um ihr gemeinsames Hobby zu leben und sich auszutauschen.Sie möchten die HAM RADIO World besuchen? Der Eintritt ist kostenlos. Über die DARC-Webseite gelingt der Einstieg in die Friedrichshafener Messewelt ganz einfach mit einem Klick auf das Banner oben rechts. Ein direkter Einstieg über https://ham.darc.de ist ebenfalls möglich. Unter https://youtu.be/4p1jekiqVXc und https://youtu.be/iUv-zMu8Thw finden Sie ein Erklärvideo auf Deutsch und Englisch.Das aktuelle Vortragsprogramm ist unter https://www.darc.de/nachrichten/veranstaltungen/#c9487 abrufbar.