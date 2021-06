HAM RADIO World begeisterte die Funkamateure

Als am vergangenen Freitag die virtuellen Pforten der HAM RADIO World öffneten, tummelten sich viele kleine Avatare in den simulierten 2D-Messehallen. Hinter jedem von ihnen steckte einer der zahlreichen Besucher, die das dem Original exakt nachempfundene virtuelle Messegelände Friedrichshafen erkundeten. „Wir hatten bis zu 950 Logins allein an Messe-Samstag“, resümiert der DARC-Vorsitzende Christian Entsfellner.Während für die einen die eigene Weiterbildung durch die technischen Vorträge im Vordergrund stand, legten die anderen den Fokus auf persönliche Treffen im Videochat und den Austausch mit Gleichgesinnten. Auch bei seinen Lieblingshändlern vorbeizuschauen, lag hoch im Kurs.Das Besondere war die Möglichkeit, sich über die systemeigene Videokonferenzfunktion mit anderen Messegästen und Ausstellern eins zu eins auszutauschen. Die Besucher saßen mit bis zu zehn Personen an den virtuellen Konferenztischen oder kamen zu Hunderten vor der Aktionsbühne zusammen, um sich Live-Aktionen, Interviews und Talkrunden anzuschauen.„Wir sind begeistert, was das ehrenamtliche Team in über 1300 Arbeitsstunden auf die Beine gestellt hat“, freut sich der DARC-Vorsitzende Christian Entsfellner. „Das virtuelle Messegelände hielt viele Überraschungen für die Besucher bereit und tröstete etwas über die Tatsache hinweg, dass eine HAM RADIO, wie wir sie kennen, aktuell nicht möglich ist. Es war wirklich für jeden etwas dabei.“Trotz des erfolgreichen Online-Events freuen sich der DARC e.V. und die Messe Friedrichshafen schon jetzt auf eine HAM RADIO als gewohnte Präsenzveranstaltung im nächsten Jahr. 2022 wird Europas größte Amateurfunkmesse vom 24. bis 26. Juni stattfinden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: https://www.hamradio-friedrichshafen.de