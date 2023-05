HAM RADIO: Contestuniversity für Einsteiger

Auf der internationalen Amateurfunk-Messe HAM RADIO vom 23.-25. Juni in Friedrichshafen findet wieder eine Contestuniversity statt: Am Freitag, 23. Juni, von 13 bis 17 Uhr im Raum 1 der Halle A2.Die Contestuniversity 2023 hat das Ziel, Einsteiger in den Funksport zu motivieren und mit Grundwissen auszustatten. Deshalb liegt der Schwerpunkt der Veranstaltung auf Contest-Themen für Anfänger:Contest-Grundlagen, Vorbereitung eines Contestes, Contest-Taktik, Contest-Programme, Logformate, Logeinreichung und Auswertung sowie Infos zur DARC-Clubmeisterschaft.Anmeldungen sind auf der Seite des DARC-Referates Conteste möglich: https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/