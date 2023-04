Girls’Day bei den Funkamateuren

Drei Mädchen lernen die Welt der Funkwellen kennen

Einen Einblick in die faszinierende Welt des Amateurfunks – und in die vielfältigen Berufsfelder, die damit verknüpft sind – können drei Mädchen am 27. April gewinnen: Der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) e.V., der Bundesverband für Amateurfunk in Deutschland, öffnet zum Girls’Day 2023 die Türen der Geschäftsstelle in Baunatal.



Von 10 bis 16 Uhr erhalten die 12, 13 und 16 Jahre alten Mädchen aus Kassel und Schauenburg Einblicke in den Amateurfunk, erleben den Funkbetrieb und erfahren so manches Wissenswerte über das nötige Werkzeug und die zum Einsatz kommende Technik. Darüber hinaus werden ihnen die in der Geschäftsstelle des DARC vertretenen Berufsfelder vorgestellt, vom Ingenieur bis zum technischen Redakteur.



Obwohl Frauen in der DARC-Geschäftsstelle und im Verlag gut vertreten sind, ist die Beschäftigung mit dem Amateurfunk eine Männerdomäne. An dieser Stelle setzt der Girls’Day an: Sein Ziel ist, Schülerinnen ab der fünften Klasse für Mädchen vermeintlich untypische Berufsbilder näherzubringen.



Der Amateurfunk stellt für viele junge Menschen einen Einstieg in die Welt der Technik dar. Arbeitgeber aus Industrie und Forschung schätzen den auf diesem Wege qualifizierten Nachwuchs sehr. Der DARC e.V. hat sich das Ziel gesetzt, vermehrt junge Mädchen und Frauen an dieses faszinierende Hobby heranzuführen und ihnen die damit einhergehenden beruflichen Chancen aufzuzeigen.