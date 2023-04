Funkamateure senden aus alten Gemäuern

Mitmachen kann jeder Funkamateur, ganz egal, ob er fünf Verbindungen von einer Burg oder 500 beisteuert. Betrieb kann auf allen Amateurfunkbändern durchgeführt werden.Teilnehmer senden das Log im ADI-Format an die E-Mail-Adresse logs@cotagroup.org . Für alle eingereichten Logs gibt es eine Teilnahme-Urkunde im PDF-Format.Der deutsche Burgentag wird seit 2012 veranstaltet. Veranstalter ist COTA (Castle on the Air), die deutsche Untergruppe des WCA-Programmes (World Castle Award). Sie will, neben dem Freizeitgedanken, auf die Besonderheiten und das kulturelle Erbe von Burgen und Schlössern aufmerksam machen.Mehr Informationen gibt es unter www.cotagroup.org . Dort kann man auch neue Burgen ins Programm aufnehmen lassen.