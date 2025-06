Funkamateure aus Armenien und Deutschland vereinbaren Zusammenarbeit

Die Amateurfunkmesse in Friedrichshafen bildete den perfekten Rahmen für eine zukunftsweisende Vertragsunterzeichnung: Der armenische Amateurfunkverband FRRA lässt ab sofort seine ausländischen QSL-Karten durch die QSL-Versand GmbH des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) e.V. vornehmen.



Amateurfunk verbindet – und unsere Verbindung mit den Funkfreunden aus Armenien ist seit heute noch enger geworden“, so das zuständige DARC-Vorstandsmitglied Ronny Jerke über die Kooperationsvereinbarung. 0QSL-Karten sind unter Funkamateuren weltweit die traditionellste und nach wie vor beliebteste Methode, um einen gelungenen Funkkontakt untereinander zu bestätigen. Der Versand dieser Karten wird über die nationalen Amateurfunkverbände organisiert. Seit vielen Jahren bietet der DARC den internationalen Versand als Dienstleistung an. Dies wird besonders von Ländern genutzt, deren relativ geringes Kartenaufkommen den Aufbau einer eigenen Logistik nicht rechtfertigt. Nach den Amateurfunkverbänden aus Österreich, der Schweiz, Dänemark, Israel, Schweden und Nordmazedonien nutzt nun auch Armenien das Angebot.



Die aus Armenien zu versendenden QSL-Karten werden, nach Ländern vorsortiert, an die DARC-Geschäftsstelle in Baunatal versendet, wo sie den Auslandskarten der deutschen Funkamateure beigefügt werden.



Arman Babloyan, Präsident der Federation of Radiosport of the Republic of Armenia (FRRA), zeigte sich bei der Vertragsunterzeichnung auf offener Bühne sehr zufrieden mit der Vereinbarung, die dem armenischen Verband die Konzentration auf seine Kernaufgaben ermöglicht. Auf Seiten des DARC e.V. unterzeichnete Torsten Lindloff, Geschäftsführer der DARC QSL Service GmbH, den Vertrag: „Wir freuen uns, unsere Erfahrungen und unsere Logistik in den Dienst des armenischen Amateurfunks zu stellen.“

(lifePR) (