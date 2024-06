Funk-Leidenschaft und Entdeckerlust: HAM RADIO ist reif für die Insel(n)

Die 47. Ausgabe der internationalen Amateurfunk-Ausstellung HAM RADIO versammelt unter dem Motto „60 Jahre Islands On The Air: Technik trifft Abenteuer!“ vom 28. bis 30. Juni Funkamateure aus aller Welt in Friedrichshafen am Bodensee. Beim namensgebenden Programm Islands On The Air (IOTA) liegt der Wettbewerbsgedanke zugrunde, Funkkontakte mit möglichst vielen Inseln aller Kontinente herzustellen. Das Rahmenprogramm des ideellen Partners Deutscher Amateur-Radio-Club (DARC) e.V. vermittelt mit einer Sonderausstellung sowie Vorträgen die Abenteuerlust der IOTA-Fans und -Aktiven. Die Wiedersehensfreude der Amateurfunk-Szene ist deutlich spürbar, wie der sehr gute Anmeldestand der Aussteller und der starke Ticketvorverkauf zeigen. Auch die Teilnehmerzahl des HAM CAMPS für Jugendliche liegt mit über 65 Anmeldungen über dem Vorjahresniveau. „Besonders freuen wir uns, dass die Prüfung für die frisch eingeführte Amateurfunklizenz der Klasse N deutschlandweit zum ersten Mal bei uns stattfindet“, berichtet Projektleiterin Petra Rathgeber.Auf Europas größter Fachmesse für Funkamateure präsentieren über 300 (Vorjahr 276) Teilnehmer ihr umfangreiches Produkt- und Weiterbildungs-Angebot rund um die Funktechnik. Rare Elektronik-Schätze, gebrauchte Zusatzgeräte und vieles mehr gibt es auf dem beliebten Flohmarkt zu entdecken. Neu ist unter anderem der Innovation Hub der International Amateur Radio Union (IARU). Auch das AfuBarcamp des DARC, das am Messe-Sonntag ab 10 Uhr spannenden fachlichen Austausch in Präsenz und online verspricht, findet erstmals statt. Um neue Generationen für den Amateurfunk zu gewinnen, lockt das beliebte HAM CAMP mit vielen Möglichkeiten zum Ausprobieren und Vernetzen. Weitere Highlights für die Amateurfunkjugend werden die HAM RALLYE, die Karrieretage oder der Auftritt der Amateurfunkgruppen der Hochschulen sein.Brandneu und einsteigerfreundlich: Die N-Lizenz ist die neue Einsteigerlizenz für den Amateurfunk. Sie ermöglicht Funkbetrieb auf mehreren Bändern mit kleiner Sendeleistung. So kann ohne großen Aufwand in das Hobby hineingeschnuppert werden. Die ersten Prüfungen nach dem neuen Fragenkatalog finden auf HAM RADIO 2024 statt. Zudem signieren YouTuber Michael Reichardt und DARC-Referent Prof. Dr. Matthias Jung am Freitag um 11 Uhr in Halle A1 ihr neues Buch zum Lehrgang der Klasse N.Seit 1964 fördert das internationale Programm Islands On The Air Radioverbindungen mit Inselstationen weltweit, vom kleinen Felsenriff bis zur größten Insel der Welt. Zum Jubiläum wird dem freundschaftlichen Wettbewerb unter Funkamateuren eine Sonderausstellung gewidmet. Beim dazugehörigen Vortragsprogramm lassen unter anderem internationale „Islandhopper“ ihre Begeisterung für dieses besondere Programm auf das Messepublikum überspringen.Den Nachwuchs für Informatik und Elektronik zu begeistern, darum geht es dem DARC und dem Arbeitskreis Amateurfunk und Telekommunikation in der Schule (AATiS) e. V. Wie das gelingen kann, erfahren interessierte Lehrkräfte am 28. Juni in breit gefächerten Fortbildungen in der Halle A2; das Motto: „Technik trifft Abenteuer“. Ob Smartphone-Experiment oder AATiS Photonik-Projekt: Die Lehrerfortbildung vermittelt wissenswerte Informationen und Methoden rund um aktuelle Themen des naturwissenschaftlichen und technischen Unterrichts.Wer das Hobby zum Beruf machen, sich über technische Ausbildungen informieren oder eine neue Stelle finden will, der ist bei den Karrieretagen am Freitag und Samstag richtig. Beratungsangebote zur Berufswahl sowie Stellenangebote aus den Bereichen Ingenieurwesen, Informatik, Elektro- und Kommunikationstechnik stehen dabei im Mittelpunkt.Junge Funk-Fans und Jugendgruppen erhalten im HAM CAMP zudem die Möglichkeit, in der Messe-Halle zu übernachten und Gleichaltrige kennenzulernen. In diesem Jahr sind die frisch gekürten Preisträger von „Jugend forscht“ Teil des HAM CAMPs. Während der Messe stellen Niklas Ruf und Aurelio Dobmeier ihre Projekte – einen Regenpausenanzeiger und ein Hochwasserwarnsystem – vor. Lehrreich wird es auch bei der HAM RALLYE am Freitag und Samstag: Spannende Experimente und die Möglichkeit selbst auszuprobieren, bringen den Jüngsten spielerisch Themen der MINT-Fächer näher. Jeweils um 16:30 Uhr erden spannende und hochwertige Preise verlost.Die HAM RADIO findet von Freitag, 28. Juni bis Sonntag, 30. Juni 2024 statt und hat am Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Die Tageskarte ist online für 13 Euro unter https://www.hamradio-friedrichshafen.de/fuer-besucher/oeffnungszeiten-und-preise erhältlich. Tickets für Schulklassen kosten pro Person 5 Euro und sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Weitere Informationen unter https://www.hamradio-friedrichshafen.de/