Deutschen Funkamateuren gelingt Hattrick

Bei guten Funk-Wetterbedingungen konnten die DARC-Funkamateure über 20.000 Verbindungen in die Wertung einbringen, woraus über 24,8 Mio. Punkte resultierten. Team-Koordinator Ben Bieske dankte allen Teilnehmern für die herausragende Gemeinschaftsleistung: „Das Team des DARC hat Funkkontakte mit Stationen aus 140 Ländern aller Kontinente in Sprechfunk und Morsetelegrafie hergestellt. Das machte die Amateurfunk-Weltmeisterschaft zu einem völkerverbindenden Event.“Am zweiten Juliwochenende richten die amerikanischen Funkamateure die 40. Weltmeisterschaft des Internationalen Amateurfunkverbandes IARU aus. Dann will sich das deutsche Team um den vierten Titel in Folge bemühen. Es wäre bereits der 17. in der Geschichte des Wettbewerbs.Alle Wettbewerbsergebnisse finden sich auf folgender englischsprachiger Seite: