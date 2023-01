Deutsche Funkamateure weltweit an der Spitze

Die IARU HF World Championship, die immer am zweiten vollen Wochenende im Juli stattfindet, ist seit 1986 das Großereignis im Amateurfunk. Bei dem Funkwettbewerb, der von der internationalen Vereinigung von nationalen Amateurfunkverbänden (IARU) veranstaltet wird, geht es darum, innerhalb von 24 Stunden möglichst viele Funkverbindungen weltweit aufzubauen. In verschiedenen Wertungen auf nationaler und internationaler Ebene können einzelne Wettbewerbsteilnehmer oder Gruppen um die besten Platzierungen funken. Ein wichtiger Punkt ist die Anzahl der Funkkontakte mit den Headquarter-Stationen. Jedes Land darf eine solche Station ins Rennen schicken. Für den DARC e.V. bzw. für Deutschland nahm das Team mit dem Rufzeichen DAØHQ (Delta-Alpha-Null-Hotel-Quebec), das von zehn verschiedenen Standorten aus aktiv war, als Headquarter-Station teil.2022 stellte das DARC-Team sagenhafte 22 000 Funkverbindungen her. Vor Frankreich (2. Platz) und Spanien (3. Platz) wurde die deutsche Mannschaft zum 15. Mal Weltmeister. Insgesamt hatten über 100 verschiedene Nationen um den Sieg gekämpft. „Nach den eingereichten Zahlen war unsere Chance minimal. Dank einer geringeren Fehlerquote liegen wir am Ende mit 0,5 % Vorsprung vorn“, freut sich Björn Bieske, einer der Hauptorganisatoren. „Es ist eine tolle Leistung des gesamten DA0HQ-Teams, wo jeder seinen eigenen Beitrag zum Gesamtergebnis beiträgt. Danke an die einzelnen Standorte und die anderen Funkamateure, die diesen Sieg möglich gemacht haben, indem sie uns Punkte gaben“, erklärt der Funkamateur.2023 findet die IARU HF World Championship am 8. und 9. Juli statt.Einen DARC-Ortsverband in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.darc.de/home#c153658