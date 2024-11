DARC-Vorstand wiedergewählt

Kontinuität ist das Stichwort, mit dem die Mitgliederversammlung des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) e.V. wohl am treffendsten beschrieben werden kann: In ihrer Versammlung am 16. November 2024 im Hotel Stadt Baunatal drückten die Stimmberechtigten dem bisherigen Vorstand mit einer Wiederwahl ihr Vertrauen aus.



Um den üblichen zweijährigen Rhythmus der Vorstandswahlen, der durch die Corona-Pandemie zwangsweise verlassen wurde, wiederzuerlangen, hatte der Vorstand zunächst aus vereinsrechtlichen Gründen seine Ämter niedergelegt. In der unmittelbar anschließenden Neuwahl wurde Christian Entsfellner mit deutlicher Mehrheit erneut zum Vorsitzenden gewählt. Der alte und neue Vorsitzende zeigte sich erfreut über das Wahlergebnis und bedankte sich bei der Mitgliederversammlung für das ausgesprochene Vertrauen.



Christian Entsfellner setzt die Arbeit mit seinen drei Stellvertretern Ronny Jerke, Ernst Steinhauser und Werner Bauer fort – auch sie wurden von der Versammlung wiedergewählt.



Einen Wechsel gab es an anderer Stelle: Heinz Mölleken, DL3AH, trat nach langjähriger Tätigkeit als Amateurratssprecher nicht mehr für die Position an. Als Nachfolger wählte die Mitgliederversammlung den Vorsitzenden des Distrikts Oberbayern, Manfred Lauterborn, DK2PZ. Wiedergewählt als stellvertretender Amateurratssprecher wurde Peter Kern, DL1EIP, der Distriktsvorsitzende von Nordrhein.

(lifePR) (