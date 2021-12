Amateurfunk lebt durch die Ehrenamtlichen

Laut des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) sind rund 30 Millionen Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich in Vereinen, Verbänden, Initiativen oder Organisationen tätig. [1] Viele Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens würden ohne diese Unterstützung kaum mehr existieren.Auch im DARC e.V. geht nichts ohne die 6021 Ämter, die sich auf 4.494 Ehrenamtliche aufteilen. In den fast 1000 Ortsverbänden, den 24 Distrikten sowie den Referaten und Stäben vor Ort begeistern 272 Frauen und 4.222 Männer andere Menschen von der Faszination Amateurfunk, pflegen das Clubleben, schützen die Frequenzen und betreuen die Funkamateure vor Ort. Mit vereinten Kräften setzen sie sich für die Gemeinschaft ein und sichern die Zukunft des Amateurfunks in Deutschland.Einer von ihnen ist Paul Schimanski. Der DARC-Referatsleiter für Funkconteste setzt sich seit über 40 Jahren in verschiedenen Ämtern bundesweit aktiv für den Verband ein. Auch auf regionaler Ebene blickt er auf seine Tätigkeit als Contestauswerter, Ausbilder, Ortsverbandsvorsitzender und QSL-Manager in den Ortsverbänden in Wetzlar und Rüsselsheim zurück: „Ich bin ein Funkamateur der alten Schule und liebe den Funkbetrieb. Amateurfunk ohne DARC kann ich mir einfach nicht vorstellen und so stand es für mich außer Frage, dass ich mich im Club einbringe“, so Schimanski. „Der Kontakt zu anderen Menschen steht bei mir im Amateurfunk im Vordergrund“, erklärt er seine Vorliebe.Das Engagement im Amateurfunk ist sehr vielfältig. Sowohl auf Bundesebene als auch regional setzen sich die deutschen Funkamateure z.B. für Jugendarbeit, Frequenzschutz, Ausbildung und Funksport ein. Auch die immer wieder stattfindenden Schulkontakte mit der ISS betreuen DARC-Mitglieder auf freiwilliger Basis.Einen DARC-Ortsverband in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.darc.de/home#c153658 [1] Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2020), Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement,abgerufen am 6. Dezember 2021.