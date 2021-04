Am 18. April ist Weltamateurfunktag

Zum Weltamateurfunktag am 18. April erinnert der DARC e.V. als Mitglied der Internationalen Amateur Radio Union daran, dass der Amateurfunk die Brücke schlägt in die Welt der Funkkommunikation. Insbesondere in Zeiten der Corona-Krise haben die sozialen Kontakte auf den Frequenzen eine ganz spezielle Bedeutung für die Funkamateure. „In unserem Verband haben Völkerverständigung und Kommunikation über alle Grenzen hinweg einen hohen Stellenwert“, erklärt der DARC-Auslandsreferent Thomas Wrede und ergänzt: „Das diesjährige Thema ‚Amateurfunk: Zuhause, aber nie allein‘ symbolisiert das große Potenzial für soziale Kontakte in die ganze Welt, das der Amateurfunk in dieser Phase der physischen Isolation bietet.“Die Funkamateure haben auch in der Pandemiezeit die Möglichkeit, sich weiterhin zu treffen. Sie kommen genau dort zusammen, wo der Dreh- und Angelpunkt des Amateurfunks ist – auf den Frequenzen! Dort spielt sich momentan viel ab: Clubabende finden über Funk statt, Freundschaften werden regelmäßig weltweit gepflegt, Nachbarschaftshilfe geleistet, es wird Trost gespendet und sportliche Funkwettbewerbe ausgerichtet. Jeder Funkamateur hat eine Prüfung bei der Bundesnetzagentur absolviert, um selbst aktiv Funkverkehr machen zu dürfen und Zugang in die Welt der drahtlosen Kommunikation zu erhalten.Amateurfunk umschreibt heute eine Gruppe von sozial engagierten Menschen in Deutschland, die sich mit der Funktechnik befassen und sich in zunehmendem Maße, neben technischen und wissenschaftlichen, auch bildungs- und entwicklungsperspektivischen, der Völkerverständigung dienenden sowie humanitären Aufgaben widmen.Der Weltamateurfunktag wurde anlässlich der Gründung der Internationalen Amateur Radio Union (IARU) in Paris im Jahr 1925 ins Leben gerufen. Weltweit finden verschiedene Funk-Aktivitäten statt. Weitere Informationen zum Weltamateurfunktag hat die IARU auf ihrer Webseite unter https://www.iaru-r1.org/on-the-air/world-amateur-radio-day/ veröffentlicht.Einen DARC-Ortsverband in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.darc.de/home#c153658