7. FUNK.TAG in Kassel
Messehallen werden zum Treffpunkt für Freunde des Amateurfunks
So sind die namhaften Fachhändler für Amateurfunktechnik ebenso bei der Messe vertreten wie rund 100 Flohmarktbeschicker mit einer Vielzahl von Technikschnäppchen.
Der DARC als Messeausrichter stellt sich in seiner ganzen Bandbreite vor: Die Referate des Vereins – von der Jugendabteilung bis zum Notfunk – präsentieren ihre Arbeit ebenso wie die regionalen Gliederungen. Hinzu kommt eine Reihe von befreundeten Vereinen und Interessengruppen.
Auch für junge Besucher wird gesorgt: So bietet unter anderem das Jugendreferat Technikbasteleien und Funkexperimente für Kinder und Jugendliche an, zudem gibt es einen Schminkstand, und auch an der Versorgung mit Eis wird es nicht mangeln.
An ein eher erwachsenes Publikum richtet sich das Vortragsprogramm – die Bandbreite hier reicht von den neuesten technischen Errungenschaften über einen Bericht von der Bochumer Sternwarte bis zum persönlichen Austausch mit dem DARC-Vorstand.
Höhepunkt auf dem Außengelände der Messe wird der Start eines Stratosphären-Ballons mit Amateurfunk-Nutzlast.
„Traditionell ist der FUNK.TAG wie ein großes Familientreffen für Funkamateure. Neben der Technik steht ganz klar der Austausch untereinander im Vordergrund – egal, ob man DARC-Mitglied ist oder nicht“, beschreibt DARC-Pressesprecherin Stephanie C. Heine die Faszination der Veranstaltung.
Überblick
Ort: Messe Kassel, Damaschkestraße 55, 34121 Kassel
Öffnungszeit: 9 bis 16 Uhr
Eintrittspreis: 10 €, Online 9 €, Erm. 8 €
Internet: www.funktag-kassel.de