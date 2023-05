24. Europatag der Schulstationen

Die Aktivitäten an diesem Tag sollen dazu beitragen, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Spaß am Funkamateurbetrieb zu vermitteln. Schulen und Ausbildungsbetriebe nehmen so am internationalen Funkbetrieb der Funkamateure teil und können sich zugleich in einem kleinen Wettbewerb beweisen. Dessen Ziel: in einer festgelegten Zeit möglichst viele verschiedene Kontakte mit Stationen aus Europa, besonders Schul- oder Ausbildungsstationen, herzustellen. Dabei steht nicht nur die schiere Masse an Kontakten im Vordergrund: Jeder am Mikrofon wird ermutigt, sich Zeit für einen kleines Gespräch zu nehmen, um z. B. Alter, Schule oder Ausbildungsstand auszutauschen.Die Einbeziehung des Programms in das Unterrichtsgeschehen ist vom Veranstalter ausdrücklich erwünscht. Da passt es gut, dass der 5. Mai in diesem Jahr auf einen Freitag und damit auf einen Schultag fällt. Zudem kann beim Europatag der Amateurfunk-Stationen zum ersten Mal der Amateurfunksatellit QO-100 genutzt werden.