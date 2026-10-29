20 Jahre Funktionsträgerseminare

Rund 40 interessierte Funkamateure aus dem gesamten Bundesgebiet nehmen vom 30. Oktober bis zum 1. November an einem Funktionsträgerseminar des DARC e. V. in dessen Baunataler Geschäftsstelle teil. Die Veranstaltung bildet den Abschluss des diesjährigen Seminarprogramms des Amateurfunkverbands mit hunderten Teilnehmern.



Aus diesem Anlass laden wir Sie herzlich ein zu einem



Pressegespräch



am Samstag, dem 31.10.2026, 15 Uhr



im DARC-Seminarzentrum, Lindenallee 6, 34225 Baunatal.



Individuelle Termine können gerne darüber hinaus vereinbart werden. Bitte wenden Sie sich hierzu an die DARC-Pressestelle, Heiko Schimmelpfeng, Tel. 0175-3305461.



Das DARC-Seminarzentrum in der Baunataler Lindenallee ist bereits seit 20 Jahren die Anlaufstelle für Funkamateure, die sich in ihrem Verein ehrenamtlich engagieren. Die Funktionsträgerseminare, aufgeteilt in eine Veranstaltung für Ehrenamts-Neueinsteiger und eine für Fortgeschrittene, geben den Aktiven das Rüstzeug an die Hand, um die vielfältigen Aufgaben in den rund 1000 DARC-Ortsverbänden zu bewältigen. Die Themenbandbreite reicht von Rechts- und Verwaltungsfragen im Ehrenamt über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, digitale Themen und Konfliktmanagement bis hin zum Freiwilligenmanagement und der Nachwuchsgewinnung. Ergänzt wird das Tagesprogram durch abendliche Workshops und Funkbetrieb in der Clubstation des DARC.



Von hoher Bedeutung bei den Seminaren ist nicht nur die reine Wissensvermittlung: „Wir legen starken Wert auf den intensiven Austausch aller Beteiligten. Die Erfahrungen unserer ehrenamtlich tätigen Mitglieder können anderen Anregung und Hilfe sein, und unseren Fachreferenten helfen sie, inhaltlich stets am Puls der Zeit zu sein“, so DARC-Pressesprecherin Stephanie C. Heine.



Auch im Jahr 2027 wird das Baunataler Seminarprogramm des DARC im gewohnten Umfang fortgesetzt. An vier Terminen (5.-7.3., 9.-11.4., 27.-29.9., 29.-31.10.) erhalten je eine Seminargruppe von Einsteigern und Fortgeschrittenen tiefe Einblicke in die Ehrenamtswelt des Amateurfunks.

(lifePR) (