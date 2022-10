1.643 spannende Verbindungen mit Maus und Elefant

Neben reichlich Aktivität auf den Funkfrequenzen gab es vielerorts Elektronik-Bausätze zum Löten und es wurde über die spannendste aller Verbindungen informiert – über die Funkverbindung! Die Sonderrufzeichen DL22MAUS und DLØELEFANT wurden von den Baunataler Besuchern des Aktivitätstages und den Funkamateuren 1.643 Mal in die Welt gesendet. Zu den Höhepunkten des Tages zählte der Funkkontakt in die Antarktis zur Forschungsstation Neumayer III und dem dort zuständigen Funkamateur Karsten Bödekker, der die Fragen der Kinder ausführlich beantwortete: „Wie kalt ist es bei Euch?“, „Wie groß ist die Station?“ und „Wie geht es den Pinguinen in der Kolonie?“.Nach den erfolgreichen Kontakten durften die Kinder ihre Funkbestätigungskarten mit Maus und Elefant selbst in die Sortieranlage bringen. Technik zum Greifen und Begreifen gab es anschließend beim Elektronik-Basteln mit dem Lötkolben. Die MausLive u.a. aus dem AFZ gab es am 3. Oktober ab 19:04 Uhr auf WDR5 und im Digitalradio Die Maus unter https://www.wdrmaus.de/hoeren