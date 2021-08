Einladung zur Online-Pressekonferenz – Hilfe bei Kopfschmerz und Migräne

Mittwoch, 1. September 2021, 10-11 Uhr





Hilfe bei Kopfschmerz und Migräne

PD Dr. Tim Jürgens, Präsident der DMKG, Facharzt für Neurologie, Rostock Kopfschmerzen bei Kindern: Worauf Eltern achten sollten

PD Dr. Gudrun Goßrau, Fachärztin für Neurologie - Spezielle Schmerztherapie, Dresden Fragen an die Referierenden, Moderation: Bianca Leppert, Journalistin





Viele Kopfschmerzpatient:innen fühlen sich mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen. Sie erhalten oft nicht die richtige Diagnose und somit nicht die richtige Therapie. Dabei lassen sich Kopfschmerzen und Migräne in der Regel gut behandeln.Anlässlich des Deutschen und Europäischen Kopfschmerztages am 5. bzw. 12. September 2021 lädt die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e.V. (DMKG) Sie zu einer Online-Pressekonferenz ein:Gerne unterstützen wir Ihre Berichterstattung mit einem individuellen Interview, stellen Ihnen Bildmaterial oder eine Aufzeichnung der Pressekonferenz zur Verfügung.Danke für Hinweise auf Veröffentlichungen oder die Zusendung eines Belegs.Mit derwill die DMKG die Kopfschmerzversorgung verbessern. Im Fokus stehen Migräne, Medikamenteninduzierter Kopfschmerz, Spannungskopfschmerz und Clusterkopfschmerz. Das Angebot richtet sich an alle, die in der Versorgung von Kopfschmerzpatient:innen tätig sind: www.attacke-kopfschmerzen.de Die Initiative wird finanziell unterstützt von den Unternehmen Allergan an AbbVie Company, Lilly Deutschland, Novartis Pharma und Teva. Alle fachlichen Inhalte wurden ausschließlich von Experten aus den Reihen der unabhängigen DMKG ehrenamtlich verfasst und sind nicht von Werbebotschaften beeinflusst.Pressestelle der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e.V.Initiativenbüro »Attacke! Gemeinsam gegen Kopfschmerzen«c/o albertZWEI media GmbH, Oettingenstr. 25, 80538 München, Tel.: 089 4614 86-29E-Mail: presse@attacke-kopfschmerzen.dePressesprecher der DMKG: PD Dr. med. Charly Gaul