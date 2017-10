Deutsche Versicherungsakademie (DVA) präsentiert das Jahresprogramm 2018

Die Deutsche Versicherungsakademie (DVA) präsentiert das Bildungsprogramm 2018 mit mehr als 250 Seminaren, Lehrgängen und Tagungen für Fach- und Führungskräfte in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche.Neben den bewährten Aus- und Weiterbildungsangeboten für die Branche bietet das Bildungsprogramm auch wieder viele aktuelle Themen: In den rund 70 neuen Seminaren werden aktuelle Themen wie die Digitalisierung in der Versicherungswirtschaft oder die nationale Umsetzung der Vermittlerrichtlinie IDD aufgegriffen.Darüber hinaus wurden die Seminare und Tagungen aus dem VersicherungsForum um Grundlagen- und Updateseminare ergänzt. Der neue, modulare Aufbau bietet nun sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Führungskräften immer die aktuellsten Informationen rund um die Themen Versicherungsrecht sowie Schaden- und Leistungsmanagement.Fast alle Aus- und Weiterbildungen können auch als maßgefertigte Inhouse-Lösung auf die individuellen Unternehmensbedürfnisse angepasst werden. Mehr als 300 Inhouse-Schulungen mit 11.000 Teilnehmern wurden im vergangenen Jahr umgesetzt.Interessenten können das Bildungsprogramm ab sofort kostenlos anfordern oder online unter www.versicherungsakademie.de/programm studieren.