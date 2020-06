Kompressionsstrümpfe fördern sportlichen Erfolg

Verstärkte Durchblutung durch Druck von außen ermöglicht mehr Energie, Ausdauer und damit Leistung;

Druck von außen aktiviert die Nervenbahnen der Muskulatur und erhöht die Kontraktionsgeschwindigkeit der Muskeln, was zu mehr Trittsicherheit führt;

Der feste Sitz der Strümpfe stabilisiert die Sprunggelenke;

Im Ruhezustand sorgt die Kompression für mehr Durchblutung und damit eine schnellere Regeneration nach sportlichen Aktivitäten;

Der Heilungsprozess wird, z. B. nach einem Muskelkater, beschleunigt.

Viele Menschen kennen Kompressionsstrümpfe aus dem Krankenhaus, z.B. nach Operationen zur Vorbeugung vor Thrombosen. Dass die Variante SPORT-Kompressionsstrümpfe auch beim Laufen sinnvolle Dienste leisten kann und man sie immer häufiger bei Veranstaltungen an Sportlerbeinen sieht, ist oft nicht bekannt.Kompressionstrümpfe müssen immer fachmännisch angepasst werden. Nur wenn sie richtig sitzen, helfen sie durch Druck von außen, den venösen Blutfluss in den Beinvenen zu verbessern und unangenehme Schwellungen an Beinen und Füßen zu vermeiden. Das ist ein gewisser Schutz vor der Bildung von Blutgerinnseln und verringert das Risiko einer tiefen Venenthrombose. Die heutigen feinen Baumwolll-Mischgewebe sind atmungsaktiv und angenehm weich auf der Haut, so dass man auch in medizinischen Kompressionsstrümpfen im Sommer nicht schwitzt. Zudem gibt es sie in vielen modischen Farben.SPORT-Kompressionsstrümpfe haben darüber hinaus folgende Vorteile:Weitere Tipps zum Venentraining finden Sie unter www.venenliga.de