Expertentelefon mit Dr. Michael Wagner am 27. August 2024 von 16.30 bis 17.30 Uhr

Wenn eine Vene nicht mehr richtig arbeitet, kann dies zu ernsten Folgeerkrankungen führen. Einige defekte Venen sind mit bloßem Auge als Krampfader sichtbar – aber nicht alle.Bei welchen Anzeichen sollte man einen Termin beim Venenspezialisten vereinbaren?Um diese Frage geht es bei der nächsten telefonischen Venensprechstunde mit Dr. Michael Wagner, Präsident der Deutschen Venen-Liga (DVL).Interessierte können ambei der Deutschen Venen-Liga unteranrufen. Auch wer wissen möchte, wie man Venenerkrankungen möglichst vorbeugen kann und welcheBehandlungsmöglichkeiten es gibt, ist in der Venensprechstunde richtig. Dr. Wagner beantwortet Fragen rund um das Thema Venen auf Basis seiner Erfahrungen als DVL Präsident.Eine individuelle ärztliche Beratung kann in diesem Rahmen nicht erfolgen.Wir freuen uns:Unsere neue Imagebroschüre ist fertig! Digital und mit vielen Extras.Falls Sie immer schon mal wissen wollten, was wir genau machen: Klicken Sie gerne mal rein!