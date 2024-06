Das Venen-Mobil kommt

Fast jeder bekommt es im Laufe seines Lebens mit den Venen zu tun. Je älter die Betroffenen sind, umso häufiger zeigen sich die typischen Symptome der erkrankten Venen: Krampfadern, geschwollene und müde Beine. Langes Sitzen belastet das Venensystem. Das Blut versackt in den Beinen. Besenreiser oder Krampfadern entstehen. Kombiniert mit Übergewicht und Bewegungsmangel ist das gesunde Venensystem komplett überlastet. Venenleiden sind eine ernst zu nehmende Erkrankung. Wer Probleme hat, sollte einen Venenspezialisten aufsuchen und fachlich qualifizierte Beratungsangebote annehmen.Die Deutsche Venen-Liga bietet an folgenden Terminen Venenberatungen/ Kurzcheck im Venen-Mobil an. Die Kosten betragen 3,00 Euro pro Person.Die Venenberatungen/ Kurzchecks (ohne Anmeldung) im Venen-Mobil dauern ca. zehn Minuten pro Person. Jeder Teilnehmer erhält einen Venenpass und ausführliches Infomaterial zum Thema Venenleiden.Informationen unter: info@venenliga.de oder: 02674 1448 oder www.venenliga.de