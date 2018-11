Nachhaltige Kiezkultur 2.0: Neue Ideen, neue Wege, neue Städte

09.11.18

Die Deutsche Umweltstiftung veranstaltet ihre jährliche EcoCrowd-Convention dieses Jahr am 23. November von 18-22 Uhr im Haus der Demokratie und Menschenrechte (Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin). Unter dem Thema „Kiezkultur der Zukunft – Wie können nachhaltige Projekte in Deiner Nachbarschaft realisiert werden?“ sollen Ideen und Ansätze der nachhaltigen Stadtteilentwicklung praxisbezogen diskutiert werden.Gentrifizierung und soziokulturelle Segregation sind ernst zunehmende Probleme in deutschen Großstädten. Umso wichtiger ist es, die sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung urbaner Nachbarschaften zu fördern und Beteiligungsräume zu schaffen. Im Rahmen von Fachvorträgen und einer Fishbowl-Diskussion werden Expert*innen die Bedeutung dieser Prozesse aufzeigen und individuelle Beteiligungsmöglichkeiten vorstellen.Das Programm richtet sich an die Crowdfunding-Community, an Projektstarter*innen, und Expert*innen sowie all jene Interessierte, die mehr über nachbarschaftliches Wirken erfahren und sich aktiv in die nachhaltige Gestaltung ihrer Nachbarschaft einbringen wollen.Speaker*innen sind u. a., Wirtschaftsinformatiker, der seit 2015 das Vorhaben Zukunftsstadt Dresden 2030+ leitete,, Geschäftsführerin vom Diakonischen Werk Berlin-Mitte,, Vorstandsmitglied im green net project und Mitglied der Transition Initiative Deutschland,, Geschäftsführer vom Ev. Friedhofsverband Berlin-Stadtmitte und ehem. Vorstandsvorsitzender des Umweltbeirats der ev. Landeskirche.