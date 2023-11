»boot dive award 2024«: Projekt zur Renaturierung von Seegraswiesen im Mittelmeer nominiert für die Kategorie »Klima«

2

Mittels eines bis zum 3. Dezember laufenden Public Voting und dem anschließenden finalen Urteil der Fachjury werden die Gewinner des » boot dive award powered by Curaçao « ermittelt und im Rahmen der boot Düsseldorf 2024 am Freitag, den 26. Januar 2024, geehrt.Seegraswiesen gelten als »Wunderpflanze aus dem Meer« gegen die Klimakatastrophe. Ihre langfristigen CO-Speicherkapazitäten sind überwältigend, übertreffen die von Wäldern an Land um ein Vielfaches (je nach Standort zwischen 30- bis 50-mal mehr).Außerdem sind sie unverzichtbar für die marine Biodiversität. Seegraswiesen sind Lebensraum und Kinderstube für unzählige Fische, Krebstiere, Tintenfische, Rochen, Haie, Meeresschildkröten und andere Meerestiere.Neben Mangrovenwäldern, Salzwiesen und Kelpwäldern gehören Seegraswiesen – wie Moore an Land – zu den potentesten natürlichen CO-Speichersystemen. Sie entziehen der Atmosphäre das Klimagas Kohlendioxid und speichern es als blauen Kohlenstoff (Blue Carbon) über viele hundert Jahre – wenn sie nicht zerstört werden.Dennoch stehen sie, wie die anderen natürlichen CO-Speichersysteme, unter starkem Druck. Jedes Jahr verlieren Küstenmeere weltweit laut IUCN (Weltnaturschutzorganisation) vorsichtig geschätzt ca. 1,5 Prozent Seegrasbedeckung.»Diese Verluste gilt es zu stoppen und umzukehren. Naturbasierte Lösungen, wie der Erhalt und Wiederaufbau von Seegraswiesen, gehören heutzutage zu den aussichtsreichsten und kostengünstigsten Ansätzen im Kampf gegen die Klimakatastrophe und das globale Massenaussterben«, betont der Biologe Ulrich Karlowski von der Deutschen Stiftung Meeresschutz.Bei dem Projekt »Die Meeresgärtner« geht es um die Schaffung wirkungsvoller mariner CO-Senken sowie den Erhalt und die Wiederherstellung der Biodiversität im Mittelmeer. In das Citizen-Science-Projekt sind Tauchzentren, Forschungsstationen, Touristen und Einheimische eingebunden. Project Manaia schult Tauchschulen darin, Seegräser der Artanzupflanzen und zeigt, wie Samen und ausgerissene Pflänzchen wieder eingesetzt werden können.Die so geschulten Tauchzentren bilden das Meeresgärtner-Netzwerk . Einheimische und Touristen können bei den Meeresgärtner-Stationen Seegrasfunde zur späteren Renaturierung abgeben.Seit 2022 bauen die Deutsche Stiftung Meeresschutz und Project Manaia das Meeresgärtner-Netzwerk auf. Derzeit umfasst das Netzwerk 18 Stationen (13 in Italien, 3 in Frankreich und 2 in Kroatien).Jetzt hofft die Deutsche Stiftung Meeresschutz auf viele Stimmen beim Public Voting zum »boot dive award 2024«. Das Ergebnis zählt als eine Stimme bei der Vergabe der Auszeichnung durch die Fachjury.Die Auszeichnung wurde von der internationalen Wassersportmesse boot Düsseldorf ins Leben gerufen und wird 2024 zum zweiten Mal vergeben werden.Kontakt Project Manaia Manuel MarinelliTel.: +436606965601E-Mail: manuel@projectmanaia.at