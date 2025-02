Zum Tag des Artenschutzes am 3. März – UN World Wildlife Day

Der Tag geht zurück auf einen Beschluss der UN-Generalversammlung aus dem Jahr 2013 und erinnert an die(CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) am 3. März 1973. Der diesjährige Artenschutztag fällt mit dem 50. Geburtstag des Inkrafttretens von CITES zusammen.Die Überlebenssituation von Tier- und Pflanzenartenist prekär. Man schätzt, dass inzwischen mehr als eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind!„Ohne das Artenschutzübereinkommen hätte das Artensterben heute noch weitaus größere Ausmaße. Dennoch hat CITES die vom Menschen ausgelöste globale Biodiversitätskrise nur verlangsamen, aber nicht aufhalten können. Nach wie vor verschwinden unzählige Tier- und Pflanzenarten mit alarmierender Geschwindigkeit. Von vielen wissen wir nicht einmal, dass es sie überhaupt gegeben hat. Besonders in den unter extremem Umweltstress stehenden Küstengewässern bewegen wir uns für viele Arten bereits im Bereich der dunklen Biodiversität“, warnt der Biologe Ulrich Karlowski von der Deutschen Stiftung Meeresschutz.Von dunkler Biodiversität (dark diversity/versteckter Artenvielfalt) spricht man, wenn Arten, die es in einem Lebensraum eigentlich geben sollte, dort nicht (mehr) gefunden werden können.Sind sie bereits ausgestorben oder so selten, dass man sie mit den gängigen Beobachtungsmethoden nicht mehr finden kann?Stark betroffen von dunkler Biodiversität sind beispielsweise fast alle der 633 anerkannten Rochenarten. Für die meisten von ihnen gibt es keine Bestandsdaten. Viele von ihnen sind wahrscheinlich bereits unbemerkt ausgestorben.Typisches Beispiel für diese dunkle Biodiversität ist der Clown- oder Raunasen-Geigenrochen (). Lebendig gesehen wurde der etwas über 80 cm große Fisch noch nie. Die Art ist nur durch einige in Südostasien auf Fischmärkten entdeckte Exemplare bekannt. Laut IUCN gab es in den vergangenen 23 Jahren nur einen einzigen Nachweis. Das war 2019.Die Deutsche Stiftung Meeresschutz arbeitet mit einigen Projekten unmittelbar an der unsichtbaren Grenzlinie des sechsten globalen Massenaussterbens.Die vom Menschen befeuerte Biodiversitätskrise gefährdet die Ernährung und Gesundheit von Milliarden von Menschen. Zu diesem Schluss kam der Weltbiodiversitätsrat IPBES in einer im Juli 2022 vorgestellten umfangreichen Analyse zur Nutzung wild lebender Tiere und Pflanzen. Demnach nutzt der Mensch rund 50.000 verschiedene Arten für seine Zwecke. Davon allein 10.000 Arten unmittelbar zur Ernährung. Dies verdeutlicht noch einmal die Dringlichkeit des diesjährigen, in den Artenschutz zu investieren: um der Arten willen, aber auch um der Menschen und unseres gesamten Planeten willen!„Es ist also in unserem ureigensten Interesse, nicht nur am internationalen Tag des Artenschutzes innezuhalten. Die hemmungslose Übernutzung natürlicher Ressourcen muss gestoppt, Schutzzonen müssen eingerichtet und die Transformation unserer Gesellschaft und Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit konsequent vorangetrieben werden“, fordert Ulrich Karlowski.