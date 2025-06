UN-Ozeankonferenz in Nizza (UNOC-3) in schwerer See

Sie findet erst zum dritten Mal statt. Erwartet werden Tausende am Meeresschutz Interessierte sowie Regierungsvertreter, Vertreter von Meeresschutzorganisationen, aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Gemeinsam will man Lösungen für die drängenden Probleme des größten Ökosystems – des Ozeans – finden.Für die Deutsche Stiftung Meeresschutz wird die Haispezialistin und Leiterin Fischerei- und Meeresschutzpolitik Dr. Iris Ziegler an der Ozeankonferenz teilnehmen.Zur feierlichen Eröffnung der UNOC am 9. Juni wollte man die sechzigste Ratifizierung des Hochseeschutzabkommens (BBNJ-Abkommen: Biodiversity Beyond National Jurisdiction) feiern. Doch bis Anfang Juni hatten erst 32 von 60 erforderlichen Staaten das BBNJ-Abkommen ratifiziert, auch Deutschland lässt sich damit noch Zeit.Ohne ein aktives BBNJ-Abkommen gibt es keinen wirksamen Meeresschutz auf dem Gebiet der Hohen See.Ende April erwirkte US-Präsident Trump mit einer Executive Order (Durchführungsverordnung) eine– ohne Rücksicht auf die marine Artenvielfalt und die Lebensräume in der Tiefsee wie Manganknollenfelder im Pazifik.Nur wenige Tage nach der Bekanntgabe der Executive Order beantragte die US-Tochter des kanadischen Konzerns The Metals Company (TMC) eine Tiefseebergbau-Lizenz für Gebiete außerhalb der nationalen Gesetzgebung der USA (). Wissenschaftler und Meeresschützer befürchten nicht nur die unwiederbringliche Zerstörung von Tiefseelebensräumen, sondern auchFraglich ist, ob die Weltozeankonferenz Antworten auf die drängenden Probleme der Ozeane wie der Übernutzung mariner Ressourcen, Vermüllung, Zerstörung von Lebensräumen, der Ausbreitung von Todeszonen in den Meeren und den Gefahren des Klimawandels finden wird.»Angesichts der bereits im Vorfeld von UNOC-3 bestehenden massiven Hindernisse kann man höchstens vorsichtig optimistisch sein«, so die Einschätzung des Biologen Ulrich Karlowski von der Deutschen Stiftung Meeresschutz.Im Vorfeld der UNOC-3 fordert die Deutsche Stiftung Meeresschutz gemeinsam mit mehr als 65 Umweltorganisationen die EU in einemunter anderem auf:- zerstörerische Aktivitäten wie die industrielle Fischerei und die Offshore-Öl- und Gasförderung einzustellen,- verbindliche Ziele für 2030 aufzustellen, um mindestens 30 % der Meeresgebiete der EU zu schützen. Davon müssen mindestens 10 % unter strengem Schutz stehen, d. h. es dürfen keinerlei menschliche Aktivitäten in Meeresschutzgebieten stattfinden,- Abschaffung umweltfeindlicher und klimaschädigender Subventionen.Die Großdemonstration »Blue March« startet am Samstag, 7. Juni um 17:00 vom Lenval-Strand in Nizza. Zahlreiche Umweltgruppen werden daran teilnehmen, vorzugsweise in blauer Kleidung. Organisiert wird der »Blaue Marsch« vom europäischen Meeresschutzbündnis Seas At Risk (SAR), bei dem die Deutsche Stiftung Meeresschutz Mitglied ist.Das von der Deep Sea Conservation Coalition (DSCC) gemeinsam mit den Regierungen von Palau, Costa Rica und Portugal sowie der Oceano Azul Foundation veranstaltete Event findet am Montag, den 9. Juni von 17:30 bis 18:45 Uhr in der Blauen Zone, Raum 2, statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.- Offener Brief an die EU-Kommission: The EU Must Show Leadership at UNOC3 through an Ambitious European Ocean Pact- United Nations Ocean Conference 2025 Global Coalition to Halt the Extinction of Threatened Sharks and Rays- HOME Alliance Statement on Marine Geoengineering Experiments- Das Blaue Manifest – Blue Manifesto