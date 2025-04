Lärm in den Meeren – zum »Internationalen Tag gegen Lärm«

militärische Sonare

Unterwassersprengungen von Altmunition

militärische Übungen oder Gefechte bei kriegerischen Auseinandersetzungen

Lärm von Schiffspropellern und Fahrgeräuschen der internationalen Handelsflotten, von Kreuzfahrtschiffen und Freizeitbooten

3D-Fächersonare zur Suche von Rohstoffquellen (Öl und Gas) im Meeresboden (Airguns/Schallkanonen)

Bau und Betrieb von Industrieanlagen im Meer wie Offshore-Windräder, Öl- und Gasplattformen, LNG-Terminals, CCS-Anlagen zur Verpressung von Kohlendioxid im Meeresboden oder Hafenterminals und touristisch genutzte Marinas

»In Salzwasser breiten sich Schallwellen, abhängig vom Grad der Salinität und der Wassertemperatur, 4- bis 5-mal schneller aus als in Luft. Meerestiere, die von einem intakten Hörvermögen abhängen, wie Delfine, Wale oder Robben, leiden zunehmend unter der Verlärmung ihrer Lebensräume. Die damit verbundenen teilweise tödlichen Folgen werden immer noch unterschätzt. Auch weiß man nur wenig über die Auswirkungen von Lärm auf Knochen- und Knorpelfische, am Meeresboden lebende Tiere oder auf Meeresreptilien wie Meeresschildkröten«, erklärt der Biologe Ulrich Karlowski von der Deutschen Stiftung Meeresschutz.In den vergangenen 50 Jahren hat sich der Lärmpegel in den Ozeanen rasant verstärkt. Verursacher sind hauptsächlich der Schiffsverkehr sowie die Öl- und Gasförderung im Meer. Diese erzeugen eine kontinuierliche, unnatürliche Beschallung. Diese maskiert natürliche Geräusche, die Meerestiere zur Orientierung benötigen. Außerdem werden sich nähernde Feinde nicht mehr gehört, Kommunikation, Jagd und Navigation sind teilweise in lebensbedrohlichem Umfang erschwert.Hierbei zählen die Unterwassersprengung von Altmunition und der Einsatz von Airguns bei der Suche nach Öl- und Gaslagerstätten im Meeresboden zu den stärksten menschengemachten Schallemissionen. Im Nahbereich wirken sie direkt tödlich.Das Mittelmeer und die Nord- und Ostsee gehören zu den am stärksten mit Lärm belasteten Meeresgebieten. Wenn Meeressäuger wie Delfine oder Schweinswale Hörschäden erleiden, sind sie weniger erfolgreich bei der Jagd. Zudem können Kälber den Kontakt zur Mutter verlieren, wenn diese schwerhörig ist. »Kontinuierlicher Lärm verursacht Stress, führt zu Taubheit, schädigt das Immunsystem, vertreibt Tiere aus ihren Lebensräumen und senkt ihren Fortpflanzungserfolg«, erklärt Karlowski.Selbst in Meeressäuger-Schutzzonen im Mittelmeer ist es viel zu laut. So etwa im Pelagos-Schutzgebiet im Ligurischen Meer, in der Straße von Sizilien, in Teilen des Hellenischen Grabens, aber auch in den Gewässern zwischen den Balearen und dem spanischen Festland. Dies zeigte eine zehnjährige Analyse von Wissenschaftlern aus Frankreich, Italien, der Schweiz und den USA aus dem Jahr 2016.Eine Studie des Umweltbundesamtes (UBA) zeigte bereits 2014, dass die impulshaften Schallemissionen von Airguns (Schallkanonen) noch in 2.000 Kilometern Entfernung Meeressäuger stören. Airguns kommen zum Einsatz, um Gas- und Ölfelder im Meeresboden zu lokalisieren. Der Störeffekt kann dabei sowohl die Physis als auch die Psyche der Tiere verschlechtern.In Entfernungen ab 1.000 km wandeln sich die ursprünglich sehr kurzen Schallimpulse zu einem kontinuierlichen Rauschen. Das kann die Verständigung von Delfinen und Walen auf nur ein Prozent des natürlichen Verständigungsraumes einengen. Es ist, als ob man sich plötzlich ohne künstliche Beleuchtung in ständigem Dämmerlicht zurechtfinden müsste.Im März 2021 legte das belgische Umweltministerium zwei Studien vor, die zeigten, dass bei einer Senkung der Fahrgeschwindigkeit von Frachtschiffen um 25 % nicht nur signifikant weniger Klimagase und Ruß entstehen. Auch das Ausmaß des Unterwasserlärms sinkt deutlich.Zudem hätten große Wale bessere Chancen, den für sie meist tödlich verlaufenden Kollisionen mit Schiffen zu entgehen, wenn Schiffe mit drei Viertel ihrer Maximalgeschwindigkeit, der sogenannten Blue Speed, fahren.Gemeinsam mit rund 140 Umweltschutzorganisationen fordert die Deutsche Stiftung Meeresschutz im »Blauen Manifest« – einem Fahrplan für gesunde Meere 2030 – eine deutliche Verringerung des Nutzungsdrucks auf europäische Meere bis 2030, darunter auch verpflichtende Geschwindigkeitsreduzierungen in der Schifffahrt.Jeden letzten Mittwoch im April findet der International Noise Awareness Day (Tag gegen den Lärm) statt. Der Anti-Lärm-Tag ist eine Initiative des Center for Hearing and Communication (CHC) aus den USA und fand zum ersten Mal 1996 statt. Mit ihm will man das Bewusstsein für schädliche Auswirkungen von Lärm auf das Gehör, die Gesundheit und die Lebensqualität der Bevölkerung schärfen. In Deutschland gibt es ihn seit 1998. Das diesjährige Motto lautet: »Ruhe rockt!«