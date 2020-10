„Die Tiefsee ist der größte Lebensraum der Erde. Sie ist weitgehend unerforscht und ein ganz besonderer Lebensraum. Der Abbau von Rohstoffen durch Tiefseebergbau, Tiefseefischerei mit Langleinen und Grundschleppnetzen oder Plastikmüll drohen diesen sensiblen Lebensraum und die dort lebenden Arten zu vernichten“, warnt DSM-Biologe Ulrich Karlowski.Beginnen wird die Woche der Tiefsee am 5. Oktober um 21:00 Uhr (8:00 PM BST) mit Deep Sea TV , einer Online-Sendung über die Tiefsee. Sie bringt Experten der DSCC aus der ganzen Welt zusammen. In einer interaktiven Diskussion erklären sie, warum der Erhalt der Tiefsee so wichtig ist und welche Maßnahmen erforderlich sind, um der Bedrohung durch den Tiefseebergbau zu begegnen. Denn die Gefahren sind nicht von der Hand zu weisen.Auch werden neue Publikationen zum Thema Tiefseebergbau vorgestellt. Damit sollen möglichst viele Menschen zusätzlich sensibilisiert werden.Man kann dabei an verschiedenen Online-Veranstaltungen teilnehmen oder seine Begeisterung für die fast unendlichen Tiefen der Meere in sozialen Medien verbreiten.Bislang gibt es Anträge für Tiefsee-Explorationslizenzen für ein Gebiet von 1,3 Millionen Quadratkilometern Meeresboden. Auch von Deutschland. Das deutsche Areal ist mit etwa 75.000 Quadratkilometern größer als Bayern und liegt im nordpazifischen Manganknollengürtel. Bereits 2018 zeigte eine Langzeitstudie des Senckenberg-Forschungsinstituts in Frankfurt, dass der Tiefseebergbau zum Abbau von Manganknollen zu massiven, über mehrere Jahrzehnte anhaltenden Artenverlusten führt.Ziel der Woche der Tiefsee ist es, umfassende Unterstützung für den Schutz der faszinierenden Lebensräume in der Tiefsee aufzubauen. Doch schon jetzt kann man auf einer DSCC-Aktionsseite führende Politiker der Welt auffordern, sich für ein Moratorium für den Tiefseebergbau einzusetzen:(Ist dies das Ende für Tiefseebewohner? – Werde aktiv!).Eine Anmeldung für diese Veranstaltung ist erforderlich, und eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer ausführlichere Informationen.