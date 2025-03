Vereinswettbewerb „(M)ein Verein gegen Rassismus“ – Jetzt bewerben!

Am 17. März 2025 ist die zweite Runde des Vereinswettbewerbs „(M)ein Verein gegen Rassismus“ gestartet. Der von dsj und DOSB initiierte Wettbewerb ist Teil des dreijährigen Projekts „(Anti-)Rassismus im organisierten Sport“ und bietet Sportvereinen die Möglichkeit, ihr Engagement gegen Rassismus sichtbar zu machen. Als Botschafter fungieren Andi Obst, Basketball-Weltmeister von 2023 und aktueller Spieler beim FC Bayern, sowie Lucie Marie Kretzschmar, Profi-Handballerin und Spielführerin der Deutschen Beachhandballerinnen. Der Wettbewerb ist mit insgesamt über 21.000 Euro dotiert, und auch in diesem Jahr werden herausragende Projekte ausgezeichnet. Die Bewerbungsfrist endet am 30. April 2025.Rassismus ist nach wie vor tief in unserer Gesellschaft verankert – auch im Sport bleibt rassistische Diskriminierung ein Problem. Doch Sportvereine können aktiv dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und Vielfalt zu fördern. Im vergangenen Jahr nahmen 77 Vereine aus ganz Deutschland teil und setzten ein starkes Zeichen für ein respektvolles Miteinander. Mit dem Wettbewerb soll möglichst vielen Vereinen eine niedrigschwellige Möglichkeit geboten werden, sich zu engagieren und neue Aktionen gegen Rassismus anzustoßen.Der Wettbewerb wird im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus (17.–30. März 2024) ausgerufen und in Zusammenarbeit mit der Stiftung gegen Rassismus organisiert. Das Gesamtprojekt wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Antirassismus gefördert.Bei Fragen steht euch das Projektteam zur Verfügung.