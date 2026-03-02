Vereinspreis „Sport mit Haltung“ 2026
Bundeskanzleramt und Deutsche Sportjugend zeichnen Sportvereine mit 18.000 Euro für demokratisches Engagement aus
Dazu erklärt die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Dr. Christiane Schenderlein: „Sportvereine sind tragende Säulen unserer demokratischen Gesellschaft. Sport hat die Kraft, uns zusammenzubringen. Er verbindet Generationen, Kulturen und Lebenswege. Mit dem Preis „Sport mit Haltung“ würdigen wir Vereine, die Verantwortung übernehmen und sich auch bei Gegenwind klar zu Respekt und gesellschaftlichem Zusammenhalt bekennen. Diesen Einsatz brauchen wir mehr denn je.“
Benny Folkmann, Vorstandsmitglied der dsj, unterstreicht: „Selten war es so schwer, eine stabile und klare Haltung, getragen von demokratischen Werten, zu verteidigen. Mit dem Vereinspreis „Sport mit Haltung“ zeichnen wir deshalb gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt Sportvereine aus, die sich dauerhaft gegen Extremismus engagieren und damit Verantwortung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft übernehmen. Demokratisch. Stabil. Zuversichtlich.“
Hintergrund:
Der Preis „Sport mit Haltung“ ist Teil des Bundesprogramms gegen Extremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport, das seit 2023 Initiativen aus dem organisierten Sport fördert, die demokratische Kultur stärken und Hass sowie Ausgrenzung entgegenwirken. 2026 steht insbesondere das Engagement von Vereinen im Fokus, die auch unter schwierigen Bedingungen konsequent Haltung zeigen, indem sie wirksam gegen antidemokratische Vorfälle vorgehen.
Der Vereinspreis ist mit insgesamt 18.000 Euro dotiert. Die Preisgelder sind zweckgebunden für die Fortführung und Weiterentwicklung der demokratischen Wertebildung in den Vereinen. Bewerben können sich gemeinnützige Sportvereine, die Mitglied in einem Landessportbund sind und ein klar erkennbares Werteverständnis im Vereinsalltag leben. Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt durch eine interdisziplinäre Jury aus Sport, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik.
Die feierliche Preisverleihung findet am 19. Mai 2026 in Berlin statt.
Bewerbungsschluss ist der 7. April 2026.
Alle Informationen zu Teilnahmebedingungen, Bewerbung und erforderlichen Nachweisen sind in der Ausschreibung zum Vereinspreis „Sport mit Haltung“ 2026 zu finden. Bewerbungen sind per E-Mail an bundesprogramm(at)dsj.de einzureichen.