Sportvereine sind für viele Kinder und Jugendliche wichtige Orte des Aufwachsens, der Bewegung und des Miteinanders. Damit sie auch sichere Orte sind, müssen die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Vereinsalltag verankert und wirksam geschützt werden. Dazu gehört auch, dass Vereine Verantwortung dafür übernehmen, Gewalt in den eigenen Strukturen vorzubeugen. Hier setzt das gemeinsame dreijährige Projekt „Sport Verein(t) für Kinderschutz und Kinderrechte“ von der Deutschen Sportjugend (dsj) und Plan International Deutschland e.V. an. Ziel ist es, Kinderrechte im Sport durch die Erarbeitung von Schutzkonzepten in Sportvereinen nachhaltig zu stärken und zu schützen.



„Sportvereine sind wichtige Orte für Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland, sie leisten einen wertvollen Beitrag für ein gesundes Aufwachsen, Teamplay und Selbstvertrauen. Wir freuen uns sehr, mit der Deutschen Sportjugend diese wichtigen Orte zu stärken“, sagt Petra Berner, Vorstandsvorsitzende von Plan International Deutschland. „Der Schutz und die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen spielen dabei eine wichtige Rolle: Gern bringen wir uns als Kinderrechtsorganisation mit unserer Expertise ein, um alle Mitglieder in Sportvereinen für die Rechte von Kindern zu sensibilisieren. Kinder und Jugendliche sollen nicht nur geschützt, sondern auch gehört werden und mitentscheiden können.“



Das Projekt richtet sich an Sportvereine in ganz Deutschland. Eine Gruppe von 25 bis 30 Vereinen soll über die gesamte Laufzeit aktiv begleitet werden. Sie werden dabei unterstützt, ein funktionierendes und partizipatives Schutzkonzept zu entwickeln und dauerhaft in ihren Vereinsstrukturen zu verankern. Dabei werden Kinder und Jugendliche ebenso einbezogen wie Eltern, Trainer*innen und Übungsleitende sowie Vereinsvorstände. Die Auswahl der Vereine erfolgt gemeinsam mit den Landessportjugenden, die aufgrund ihrer regionalen Nähe und bestehenden Netzwerke eine wichtige Rolle bei der Ansprache, Auswahl und Vernetzung geeigneter Vereine übernehmen und während der Projektlaufzeit als regionale Ansprechpartner*innen den Austausch und die Vernetzung vor Ort unterstützen. Auch interessierte Jugendorganisationen der Spitzenverbände und der Verbände mit besonderen Aufgaben sind eingeladen, ihr Interesse für eine Projektteilnahme zu bekunden.



„Kinderschutz und Kinderrechte gehören in jeden Sportverein. Denn ein Sportverein ist dann ein guter Ort für Kinder und Jugendliche, wenn sie sich dort nicht nur wohlfühlen, sondern auch sicher sind und ihre Rechte kennen und wahrnehmen können. Gemeinsam mit Plan International wollen wir Vereine dabei unterstützen, Kinderrechte und Kinderschutz nachhaltig in ihrem Alltag zu verankern“, so Stefan Raid, Vorsitzender der Deutschen Sportjugend.



Das Projekt verbindet die Stärkung von Kinderrechten mit der konkreten Weiterentwicklung des Kinderschutzes in den Vereinen. Geplant sind unter anderem Workshops und Aktionstage, die Qualifizierung von Multiplikator*innen, Beratungsangebote sowie digitale Lern- und Informationsangebote. Ein gemeinsames Projektteam von Plan International und dsj begleitet die Vereine von März 2027 bis August 2029. Die Erfahrungen aus den teilnehmenden Vereinen sollen dabei über das Projekt hinaus für den organisierten Sport nutzbar gemacht werden.



„Sport Verein(t) für Kinderschutz und Kinderrechte“ wird unter anderem von der Postcode Lotterie gefördert.

(lifePR) (